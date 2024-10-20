Fenerbahçe, Samsunspor'a konuk oluyor! Mourinho'nun 11'i netleşti

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Yeni 19 Mayıs Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak olan maçı Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Ligde bu sezon çıktığı 4 deplasman maçında 3 galibiyet, 1 berabelik alan Fenerbahçe bu seriyi sürdürme amacında. Jose Mourinho’nun takımı ayrıca son 3 deplasman karşılaşmasında gol yemedi. Samsunspor da son 4 maçını kazandı.

CENGiZ ÜNDER 4 HAFTA YOK

F.Bahçe’de dünkü antrenmanda kasığından sakatlanan ve 4 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Cengiz Ünder ile henüz hazır olmayan İsmail Yüksek bugün forma giyemeyecek.