Fenerbahçe Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı

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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Pazar akşamı Reeder Samsunspor'u konuk edecek Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

Salonda yapılan core çalışmasıyla başlayan antrenman, daha sonra sahadaki ısınma ve çabukluk hareketleriyle devam etti. Pas ve şut çalışması yapan futbolcular, taktik antrenmanla günü tamamladı.

Rangers müsabakasında ilk 11'de görev yapan futbolcular yenileme antrenmanı yaptı.

Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, tesislerde kampa girdi.