Fenerbahçe – Samsunspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Süper Lig 28. hafta kapanış karşılaşması!

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Süper Lig’de bu haftanın son maçında Fenerbahçe – Samsunspor ile oynayacak. Milli maç arası öncesi son maçın oynanacağı karşılaşma özellikle şampiyonluk yarışı açısından da büyük önem taşıyor. Oynadığı son 20 resmi müsabakada tek mağlubiyetini Rangers'a karşı yaşayan Fenerbahçe, bu süreçte 5 beraberlik, 14 galibiyet elde etti. Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, ligde ise oynadığı son 11 müsabakada rakiplerine boyun eğmedi. Ligin ilk yarısında iki takım arasında Samsun'da oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı. Peki, Fenerbahçe – Samsunspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

FENERBAHÇE – SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig 28. Hafta kapanış karşılaşmasında Fenerbahçe ile Samsunspor kozlarını paylaşacak. 16 Mart Pazar akşamı oynanacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacak. Cihan Aydın’ın düdük çalacağı Fenerbahçe – Samsunspor maçı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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Oynadığı son 20 resmi müsabakada tek mağlubiyetini Rangers'a karşı yaşayan Fenerbahçe, bu süreçte 5 beraberlik, 14 galibiyet elde etti. Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, ligde ise oynadığı son 11 müsabakada rakiplerine boyun eğmedi. Sarı-lacivertliler, haftaya 2 maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 10 puan gerisinde giriyor. Ligin ilk yarısında iki takım arasında Samsun'da oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

LİGDE 64. RANDEVU

İki takım, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 63 kez rakip oldu. 4 Ocak 1970 tarihinde oynanan ve sarı-lacivertlilerin 2-0’lık galibiyetiyle başlayan rekabette Fenerbahçe’nin galibiyet sayısında 35-12 üstünlüğü bulunuyor. 16 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 110 golüne, kırmızı-beyazlılar 60 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Samsun’da oynanan mücadelede taraflar sahadan 2-2’lik eşitlikle ayrıldı.

4 EKSİK

Fenerbahçe, Reeder Samsunspor karşısında 4 oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Diego Carlos, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek ve Levent Mercan, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

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EVİNDE SON 9 MAÇI KAZANDI

Fenerbahçe, bu sezon ligde evinde 12 müsabaka oynadı. Jose Mourinho’nun öğrencileri bu maçlarda 11 galibiyet elde ederken, 1 maçta da mağlubiyet yaşadı. Sahasındaki mücadelelerde rakip filelere 31 gol gönderen sarı-lacivertliler, kalesinde 11 gol gördü. Kanarya, evindeki son 9 maçta ise hanesine 3’er puan yazdırdı. Samsunspor karşısında galibiyet alındığı takdirde 2011-2012 sezonunda yaşadığı evinde en uzun galibiyet serisini tekrarlayacak.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Sarı-lacivertliler, Süper Lig’de bu sezon hücumdaki verimliliğin yanında savunmasıyla da ön plana çıkıyor. Kanarya oynadığı 25 maçta kalesinde 23 gol görerek, ligde en az gol yiyen takım konumunda yer alıyor. Kaleci Dominik Livakovic’in sakatlığı sonrası kaleyi devralan İrfan Can Eğribayat, üst üste 2 kez olmak üzere son 4 haftanın 3’ünde kalesini gole kapattı. Fenerbahçe, bu sezon toplam 11 maçta kalesinde gol görmedi.