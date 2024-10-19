×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe, Samsun'da coşkuyla karşılandı

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Samsunspor#Süper Lig
Fenerbahçe, Samsunda coşkuyla karşılandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2024 19:33

Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Samsun'da coşkuyla karşılandı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, İstanbul'dan Samsun'a özel uçakla geldi. Sarı-lacivertli kafileyi, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda taraftarlar karşıladı. Kafilede yer alan İrfan Can Kahveci, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Osayi Samuel, Fred, Szyzmanski, Rorigo Becao, Saint Maximin gibi futbolcular yoğun ilgi gördü.
Teknik Direktör Jose Mourinho, taraftarlara imza verirken, bariyerleri aşan bir çocuk formasını kaleci Dominik Livakovic'e imzalatmak istedi. Polislerin elinden çocuğu alan Livakovic, formayı imzalayarak minik taraftarı mutlu etti.

19 Mayıs Stadı'nda yarın saat 19.00'de başlayacak maç için Samsun'a gelen Fenerbahçe kafilesi, karşılamanın ardından konaklayacağı otele doğru otobüsle yola çıktı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Samsunspor#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!