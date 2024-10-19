Fenerbahçe, Samsun'da coşkuyla karşılandı

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Fenerbahçe, İstanbul'dan Samsun'a özel uçakla geldi. Sarı-lacivertli kafileyi, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda taraftarlar karşıladı. Kafilede yer alan İrfan Can Kahveci, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Osayi Samuel, Fred, Szyzmanski, Rorigo Becao, Saint Maximin gibi futbolcular yoğun ilgi gördü.

Teknik Direktör Jose Mourinho, taraftarlara imza verirken, bariyerleri aşan bir çocuk formasını kaleci Dominik Livakovic'e imzalatmak istedi. Polislerin elinden çocuğu alan Livakovic, formayı imzalayarak minik taraftarı mutlu etti.

19 Mayıs Stadı'nda yarın saat 19.00'de başlayacak maç için Samsun'a gelen Fenerbahçe kafilesi, karşılamanın ardından konaklayacağı otele doğru otobüsle yola çıktı