Fenerbahçe, şampiyonluk için birlik oldu! Sadettin Saran konuşacak

Fenerbahçe, hareketli ve heyecanlı geçmesi beklenen bir hafta sonuna giriyor. Ligin 30. haftasında sahasında Çaykur Rizespor’u ağırlayacak olan Sarı-Lacivertliler’de cumartesi günü de Yüksek Divan kurulu toplanacak. Rize mücadelesi şampiyonluk yolunda en kritik virajlardan biri. Kanarya, geçtiğimiz hafta lider Galatasaray ile puan farkını 2’ye indirmişti. Artık ipler Tedesco ve öğrencilerinin elinde. Kalan 5 maçın da kazanılması, 2014’ten beri devam eden şampiyonluk hasretinin sona ermesini sağlayacak.

Fenerbahçe, taraftarı önünde Rizespor’u yenmeyi başarırsa, uzun bir aradan sonra maç fazlasıyla da olsa ligin zirvesine çıkacak. Gençlerbirliği deplasmanı öncesi Galatasaray’ın üzerindeki baskı iyice artacak. Öte yandan Yüksek Divan Kurulu, uzun süredir merakla bekleniyor. Daha önce 4 Nisan’da yapılacağı açıklanmış ancak kurulların raporlarını hazırlaması için ek süreye ihtiyaç duyması nedeniyle 18 Nisan’a ertelenmişti. Özellikle son açıklanan mali tablo sonrası muhalefetin Divan’da sesini yükseltmesi bekleniyordu.

Gergin bir toplantı olmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak futbol takımının şampiyonluk yolunda attığı adımlar sonrası bu tablo değişecek gibi görünüyor. Camianın Yüksek Divan Kurulu’nda birlik mesajları vermesi muhtemel. Toplantının merakla beklenmesinin bir diğer nedeni de olağanüstü seçim kararıyla ilgili yönetimin atacağı adım.

Sadettin Saran, 31 Aralık 2025’te yaptığı açıklamada kongreye gidileceğini duyurmuştu. Ancak bu açıklamaya rağmen karar defterine seçimle ilgili bir madde işlenmedi. Başkan Saran’ın kürsüye çıkıp bu konuda bir açıklama yapacağı öğrenildi.