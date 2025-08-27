Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa planı belli oldu! Transferde iki bomba isim birden

Haberin Devamı

Süper Lig'de ve Avrupa'da başarılı bir sezon geçirmek isteyen Fenerbahçe'de gözler transfere çevrilmiş durumda. Ancak tüm hesaplar Benfica maçının ardına sarkmış durumda. Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Benfica ile karşılaşacak olan Sarı Lacivertliler turu geçmesi halinde transferde şova kalkacak.

FENERBAHÇE'DE HEDEF TIELEMANS

Fenerbahçe, 2008’den beri hasret kaldığı Şampiyonlar Ligi’ne girmek için bu gece Lizbon’da Benfica deplasmanına çıkacak. Maçın sonucu, Kanarya’nın transfer planlarını da etkileyecek. Devler Ligi’ne kalınması halinde buradan en az 50 milyon Euro gelir elde edecek olan Sarı-Lacivertliler’de yönetim kesenin ağzını açacak. Jose Mourinho’nun orta sahada en çok istediği isim olan Youri Tielemans için Aston Villa ile pazarlıklar başlayacak.

PUAN SİLME GELEBİLİR

İngiliz ekibi, ligde puan silme cezası almamak için gelirinin yüzde 90’ına ulaşan maaş bütçesini düşürmeye çalışıyor. Tielemans da 9 milyon Euro’yla en çok kazanan oyunculardan biri. Bordo-Mavililer’in beklentisi ise 40 milyon Euro. Fenerbahçe, bu rakamı 30 milyon Euro civarına indirip transferi bitirmeye çalışacak.

KALEYE LUNIN

Sarı-Lacivertliler’de Dominik Livakovic’in Mourinho tarafından gözden çıkarılması ve İrfan Can Eğribayat’ın vasat performansı nedeniyle kaleye de takviye bekleniyordu. Nottingham’ın Livakovic için temaslara başlaması, yönetimin kaleci transferini öncelik haline getirmesini sağladı. Fenerbahçe’de 1 numaralı aday ise Andriy Lunin... Daha önce Galatasaray’ın da gündemine gelen Ukraynalı file bekçisi için Real Madrid ile kısa sürede temas kurulması bekleniyor.

İLK PLAN KİRALAMA

Arda Güler transferi sayesinde İspanyol deviyle ilişkiler ileri seviyede. Eğer Şampiyonlar Ligi vizesi alınırsa, Kanarya, Lunin’i ikna etmek için bu kozu kullanacak. Fenerbahçe Yönetimi’nin önceliği, 26 yaşındaki kaleciyi kiralık olarak kadroya katmak.

