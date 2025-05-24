Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde seri başı olma şansını 90+2'de kaybetti! Muhtemel rakipler belli oldu

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Süper Lig'de 2024/25 sezonunu şampiyon Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bitirmeyi kesinleştiren Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi için 2 ön eleme oynayacak.
Devler Ligi'ne kalabilmek için 3. Ön Eleme Turu'ndan başlayacak olan Fenerbahçe, seri başı olamayacak.
90+2'DE GELEN GOL PLANLARI DEĞİŞTİRDİ
Avusturya Ligi'nde Austria Wien, sahasında ağırladığı Blau-Weiss Linz ile 90+2. dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı.
Bu sonucun ardından Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama hakkını elinden kaçıran Austria Wien yerine Salzburg Devler Ligi biletini cebine koydu.
Bu durum, sarı - lacivertlilerin seri başı olma ihtimalini ortadan kaldırdı.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN 3. ÖN ELEME TURU MUHTEMEL RAKİPLERİ
Benfica (Portekiz)
Rangers (İSKOÇYA)
Club Brugge (BELÇİKA) / Salzburg (AVUSTURYA)
Feyenoord (HOLLANDA)
İLK MAÇ 5-6 AĞUSTOS
Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu kura çekimi, 21 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak. İlk maçlar 5-6 Ağustos tarihlerinde oynanacakken, rövanş karşılaşmaları ise 12-13 Ağustos’ta gerçekleşecek. Bu turu geçen takımlar, Play-Off aşamasına yükselme hakkı kazanacak.