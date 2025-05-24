×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde seri başı olma şansını 90+2'de kaybetti! Muhtemel rakipler belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Şampiyonlar Ligi#Süper Lig
Fenerbahçe, Şampiyonlar Liginde seri başı olma şansını 90+2de kaybetti Muhtemel rakipler belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2025 23:32

Trendyol Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlamayı kesinleştiren Fenerbahçe'ye kötü haber Avusturya'dan geldi. Sarı - lacivertliler, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turundan başlayacak. İşte muhtemel rakipler...

Haberin Devamı

Süper Lig'de 2024/25 sezonunu şampiyon Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bitirmeyi kesinleştiren Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi için 2 ön eleme oynayacak.

Devler Ligi'ne kalabilmek için 3. Ön Eleme Turu'ndan başlayacak olan Fenerbahçe, seri başı olamayacak.

90+2'DE GELEN GOL PLANLARI DEĞİŞTİRDİ

Avusturya Ligi'nde Austria Wien, sahasında ağırladığı Blau-Weiss Linz ile 90+2. dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı.

Bu sonucun ardından Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama hakkını elinden kaçıran Austria Wien yerine Salzburg Devler Ligi biletini cebine koydu.

Bu durum, sarı - lacivertlilerin seri başı olma ihtimalini ortadan kaldırdı.

Gözden KaçmasınKaan Ayhandan Göztepeye enfes gol Futbolcular şaşkınlıklarını gizleyemediKaan Ayhan'dan Göztepe'ye enfes gol! Futbolcular şaşkınlıklarını gizleyemediHaberi görüntüle

İŞTE FENERBAHÇE'NİN 3. ÖN ELEME TURU MUHTEMEL RAKİPLERİ

Benfica (Portekiz)

Rangers (İSKOÇYA)

Club Brugge (BELÇİKA) / Salzburg (AVUSTURYA)

Feyenoord (HOLLANDA)

Haberin Devamı

İLK MAÇ 5-6 AĞUSTOS

Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu kura çekimi, 21 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak. İlk maçlar 5-6 Ağustos tarihlerinde oynanacakken, rövanş karşılaşmaları ise 12-13 Ağustos’ta gerçekleşecek. Bu turu geçen takımlar, Play-Off aşamasına yükselme hakkı kazanacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Şampiyonlar Ligi#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!