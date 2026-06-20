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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi savunması kuruyor! Maliyeti dudak uçuklattı

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#Fenerbahçe#Transfer#Şampiyonlar Ligi
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi savunması kuruyor Maliyeti dudak uçuklattı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2026 12:51

Teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ın oturmasının ardından Vedat Muriqi transferiyle forvet hattını güçlendiren Fenerbahçe, savunmasına geçtiğimiz sezon Fransa Ligi'nde yıldızlaşan ismi alıyor.

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Teknik direktör olarak İsmail Kartal’ı açıklayan, Vedat Muriç’i bitiren Fenerbahçe’de transfer operasyonu iyice hızlandı. Şimdi sıra stoperde... Gündemdeki 1 numaralı isim; Malang Sarr. Lens ile kontratı sona eren ve boşa çıkan Fransız stoperin menajerinin dün İstanbul’a geldiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi savunması kuruyor Maliyeti dudak uçuklattı

YILLIK 10 MİLYON EURO İSTİYOR!

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Bu gelişme imzanın artık çok yakın olduğu şeklinde yorumlandı. Sarr cephesi, imza parası dahil senelik 10 milyon Euro’luk bir talepte bulunuyor. Üç yıllık sözleşme düşünen Fenerbahçe’nin bu rakamı vermek istemediği de biliniyor. Sarı-lacivertliler’in başarı ‘bonus’ları dahil 27 yaşındaki savunma oyuncusuyla üç yıl için 20 milyon Euro dolayında bir maliyet karşılığı anlaşma zemini arıyor.

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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi savunması kuruyor Maliyeti dudak uçuklattı

HEDEF DEVLER LİGİ'NDE SKNIRIAR-SARR TANDEMİ

Acele edilmesinin nedeni, Şampiyonlar Ligi ön elemesine Skriniar-Sarr tandemiyle çıkabilmek. İmzaların bir an önce atılması için yönetimin çalıştığı bildirildi. Malang Sarr, Fenerbahçe’nin gündemine daha önce de gelmişti.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi savunması kuruyor Maliyeti dudak uçuklattı

DAHA ÖNCE DE TEKLİF YAPILMIŞTI

Nice’te oynadığı dönem Sarı-lacivertliler’in defalarca gözlemci gönderdiği başarılı stoper için teklif yapılmış ancak o Chelsea’yi tercih etmiş, 2020 yazında bonservissiz olarak İngiliz devine gitmişti. Sarr, burada tutunamamış, Porto ve Monaco’da kiralık oynadıktan sonra 2024 yazında imza attığı Lens’ta başarılı bir performans göstermişti.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi savunması kuruyor Maliyeti dudak uçuklattı

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#Fenerbahçe#Transfer#Şampiyonlar Ligi

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