Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi Ön Eleme hakkını kazandı! Kasa dolacak, muhtemel rakipler...

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Trabzonspor'un şampiyonluğa uzandığı Süper Lig'de gözler ikincilik yarışındaydı.

Fenerbahçe, son hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ederek puanını 73 yaparak ligi ikinci sırada bitirmeyi garantiledi.

EKSTRA 28.5 MİLYON TL

Fenerbahçe aldığı puanların karşılığı alacağı ödülün yanı sıra ekstradan 28.5 milyon TL kazanacak.

Ligde galibiyet başına 2,97 milyon, beraberlikte ise 1.4 milyon lira alan takımlar ikincilik halinde kasalarına ekstradan 28.5 milyon TL koyuyor (Şampiyon 35.6 milyon TL alacak).

DEVLER LİGİ'NDEN ÖDÜL

Fenerbahçe, ikinci eleme turunda elense bile 350 bin Euro (5.4 milyon TL) alacak, eğer tur atlarsa bu rakam minimum 8.5 milyon TL olacak. Temsilcimizin ikinci ön elemede seri başı olup olmama durumumu hangi takımımızın bu kontenjanı kullanacağına bağlı.

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İKİNCİ ÖN ELEME TURUNDAN BAŞLAYACAK

Sarı-lacivertliler, Türkiye’nin geçen sezonu UEFA ülkeler sıralamasında 13'üncü sırada bitirmesinden dolayı Şampiyonlar Ligi’ne 2. Eleme turundan itibaren katılacak. Yani ekibimizin gruplara kalabilmesi için 3 tur geçmesi gerekiyor.

İLK MAÇ TEMMUZ'DA

Fenerbahçe, Devler Ligi’ne 2. ön eleme turundan başlayacak. Bu turdaki rakip 15 Temmuz’da çekilecek kura çekimiyle belli olacak. İlk maç 19-20 Temmuz’da, rövanş ise 26-27 Temmuz’da oynanacak.

İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER

Sarı-Lacivertliler’in iki muhtemel rakibi var. Biri, Mircea Lucescu’nun çalıştırdığı Ukrayna ekibi Dinamo Kiev. Ancak Rusya’nın ülkeyi işgali nedeniyle Ukrayna ekiplerinin Avrupa’da mücadele edip etmeyecekleri, edeceklerse maçlarını nerede oynayacakları belirsiz.

Diğer rakip iseDanimarka2.’siolacak. Sarı-Lacivertliler’in diğer muhtemel rakibi Midtjylland olacak. Fenerbahçeli Max Meyer’in kiralandığı Danimarka ekibinin kadrosunda Evander, Brumado, Dreyer, Sisto gibi önemli isimler bulunuyor.

RANGERS FİNALİ KAZANSAYDI

Rangers'ın Avrupa Ligi'nde finale çıkması bütün dengeleri değiştirmişti. İskoçya'da ligi ikinci sırada bitiren Rangers, Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında yer alıyor. İskoç takımı Avrupa Ligi'ni kazanmış olsaydı Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacaktı. Bu sebeple Fenerbahçe, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile birlikte hem turnuvaya ikinci tur yerine üçüncü turdan katılacaktı.

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SÜPER LİG MESAİSİ ERKEN BAŞLAYACAK

Katar'daki Dünya Kupası, sıcaklığının yüksek olması nedeniyle yaz aylarında değil, Kasım ve Aralık'da gerçekleşecek.

Avrupa'nın 5 büyük liginde 2022 / 23 sezonunun başlama tarihi açıklandı. Süper Lig'de de başlangıcı 5 Ağustos olarak belirlendi. Yine Premier Lig, Bundesliga ve Fransa Lig 1 de Ağustos'un ilk haftasında start alacak.

FENERBAHÇE HAZIRLIKLARA HAZİRAN'IN İLK BÖLÜMÜNDE BAŞLAYACAK

Her yıl Eylül ayı ortasında başlayan Şampiyonlar Ligi grup maçları, 2022/23 sezonunda 6 Eylül'de açılış yapacak. Fenerbahçe, Avrupa maçları takviminden 5-6 hafta önce sezona başlayacak. Bu takvime göre Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayacak takım, sezonu Haziran'ın ilk haftalarında açacak.

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