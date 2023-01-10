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Son Dakika: Fenerbahçe Samet Akaydın transferini bitirdi! Adana Demirspor'dan izin istendi, 3.5 yıllık imza atıldı

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#Samet Akaydın#Adana Demirspor#Fenerbahçe
Son Dakika: Fenerbahçe Samet Akaydın transferini bitirdi Adana Demirspordan izin istendi, 3.5 yıllık imza atıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2023 12:36

Son olarak derbide Galatasaray'a mağlup olan Fenerbahçe'de moraller bozuk. Sarı lacivertliler, savunma rotasyonundaki açığı Samet Akaydın'la kapatıyor. Jorge Jesus'un transferini istediği Samet için son görüşmeler kulüp binasında yapıldı. İşte detaylar...

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Adana Demirspor'un milli oyuncusu Samet Akaydın'ın Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmek üzere. 

Sarı-Lacivertlilerin transfer döneminin açılmasıyla birlikte anlaşmayı resmiyete dökmesi beklenirken oyuncunun temsilcileri bugün kulüp binasına geldi.

Transferi sonuçlandırmak adına son görüşmeler gerçekleştirilirken Fenerbahçe kanadının Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ın takıma katılma tarihini öne çekmek için Akdeniz ekinine ricada bulunduğu ifade edildi. 

Samet Akaydın'ın Fenerbahçe ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtilirken, transerin 1-2 gün içerisinde resmi olarak duyurulması bekleniyor.

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SAMET, ADANA DEMİRSPOR'A VEDA ETTİ

Samet Akaydin, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Başakşehir'e 2-1 kaybettikleri maçın ardından sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

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Ocak ayı transfer döneminde Fenerbahçe'ye imza atacağı haberleri çıkan Samet Akaydin, kulübü Adana Demirspor'u etiketlerken "İlkler, enler ve sonlar her zaman özeldir. Unutulmaz." notunu düştü.

28 yaşındaki savunmacı Samet Akaydın'ın bu paylaşımı, Adana Demirspor'a veda olarak yorumlandı.

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MONTELLA'YA SORULDU

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Başakşehir karşılaşması sonrası Samet Akaydın'ın Fenerbahçe'ye transfer hakkında gelen soruya "Bu seviyelerde kalmak istiyorsak hamlelerimizi yapmamız lazım. Bir dahaki maçta Belhanda ve Kevin cezalı. Samet de olmayacak." yanıtını verdi.

Samet Akaydin'in cezası bulunmazken Montelle'nın bu açıklaması, transferi bittiği şeklinde yorumlandı.

Sarı lacivertlilerin 23 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'in de Samet Akaydın'ın bu paylaşımını beğenmesi dikkatlerden kaçmadı.

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SAMET AKAYDİN'İN KARİYERİ

Futbolculuk kariyerinde Arsinspor, Sancaktepe, Şanlıurfaspor, Ankara Keçiörengücü ve Adana Demirspor forma giyen Samet Akaydın, Akdeniz ekibinde 58 maçta 5 kez ağları havalandırdı.

Son Dakika: Fenerbahçe Samet Akaydın transferini bitirdi Adana Demirspordan izin istendi, 3.5 yıllık imza atıldı

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#Samet Akaydın#Adana Demirspor#Fenerbahçe

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