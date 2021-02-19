Fenerbahçe Samatta ve Cisse'den katkı alamıyor! Moussa Marega bedavaya gelir mi?

Spor Arena | UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Porto'nun Juventus'u Estádio Do Dragão'da 2-1 mağlup ettiği maçın ikinci yarısının 19. saniyesinde attığı goller dikkatleri üzerinde toplayan Moussa Marega ismini sezon sonunda da sıkça duyacak gibiyiz.

Sezon öncesi ve devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündemine gelen 1991 doğumlu Malili futbolcu'nun Portekiz ekibinden ayrılması kuvvetle ihtimal. Öyle ki Porto, oyuncuyla şu ana dek bir görüşme yapmadı. Portekiz basını da oyuncunun kulüpteki son sezonu olduğuna vurgu yapıyor.

Fenerbahçe'nin piyasa değeri 20 milyon euro olan ve bu sezon 10 gole ulaşan Malili için oyuncuyla temasa geçip yeni bir teklif yapacağı iddia ediliyor.

GOLCÜLER VERİMSİZ, İLAÇ THİAM

Golcülerinden yeterli verimi alamayan Fenerbahçe'de Aston Villa'dan 6.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Mbwana Samatta'nın Papiss Cisse ile birlikte ligde 4 golü bulunuyor.

Bu oyunculardan yeterli verimin alınamamasıyla ligin ilerleyen bölümünde 'forvet' pozisyonunda görev alan Mame Thiam ise takıma bu ikiliden daha fazla katkı sağladı. Senegalli futbolcu 6 golünün yanı sıra 4 de asist yaptı.

SAMATTA BELİRSİZ, CİSSE YOLCU

Fenerbahçe'de Samatta'nın sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Cisse'nin kontratı ise 1+1 yıllık. Sarı lacivertlilerin +1 opsiyonu kullanması beklenmiyor.



Arşiv | Marega'dan net vuruş

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