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Canlı anlatım: Fenerbahçe Salernitana hazırlık maçı

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Salernitana#Hazırlık Maçı
Canlı anlatım: Fenerbahçe Salernitana hazırlık maçı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2022 15:30

Fenerbahçe ile Salernitana, 2022 Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleden tüm detayları ve maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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 Fenerbahçe ile Salerninata, hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

FENERBAHÇE 1-0 SALERNITANA

38' İrfan Can Kahveci

İlk yarı sonucu

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Gustavo, Szalai, Osayi, İsmail, Lincoln, Ferdi, İrfan Can Kahveci, King, Serdar Dursun

Salernitana: Fiorillo, Daniliuc, Lovato, Fazio, Sambia, Coulibaly, Bohinen, Maggiore, Bradaric, Botheim, Bonazzoli

FENERBAHÇE SALERNİTANA AZIRLIK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA? FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

FENERBAHÇE Salernitana HAZIRLIK MAÇI saat 16:00'da başladı. Mücadele S Sport 2, S Sport Plus kanallarından canlı olarak yayınlanıyor.

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#Fenerbahçe#Salernitana#Hazırlık Maçı

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