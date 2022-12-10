Canlı anlatım: Fenerbahçe Salernitana hazırlık maçı

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Fenerbahçe ile Salerninata, hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.
CANLI ANLATIM
FENERBAHÇE 1-0 SALERNITANA
38' İrfan Can Kahveci
İlk yarı sonucu
İLK 11'LER
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Gustavo, Szalai, Osayi, İsmail, Lincoln, Ferdi, İrfan Can Kahveci, King, Serdar Dursun
Salernitana: Fiorillo, Daniliuc, Lovato, Fazio, Sambia, Coulibaly, Bohinen, Maggiore, Bradaric, Botheim, Bonazzoli
FENERBAHÇE SALERNİTANA AZIRLIK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA? FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ
FENERBAHÇE Salernitana HAZIRLIK MAÇI saat 16:00'da başladı. Mücadele S Sport 2, S Sport Plus kanallarından canlı olarak yayınlanıyor.