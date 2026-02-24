×
Fenerbahçe sakat oyuncuların son durumunu açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Fenerbahçe#Nottingham Forest
Fenerbahçe sakat oyuncuların son durumunu açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2026 14:31

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçında sakatlık yaşayan Ederson, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü ve Anderson Talisca'nın sağlık durumlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Fenerbahçe, dün akşam konuk ettiği Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda kritik bir 2 puan kaybetti.

Ancak sarı-lacivertlilerin kaybı bununla sınırlı kalmadı. Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde’nin yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle maçı tamamlayamazken, bu iki isme ek olarak Ederson ve Talisca da sakatlandı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre 4 futbolcunun da bugün MR görüntülemeleri gerçekleştirildi.

Yapılan tetkiklere göre Çağlar Söyüncü'nün sağ arka adalesinde kısmi yırtık, kaleci Ederson'un sol arka adalesinde zorlanma, Jayden Oosterwolde'nin sağ kasık bölgesinde zorlanma ve Anderson Talisca'nın sol arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.

EDERSON VE OOSTERWOLDE EN AZ 10 GÜN, ÇAĞLAR VE TALISCA EN AZ 3 HAFTA YOK!

Futbolcuların tedavisine başlanırken, Anderson Talisca ve Çağlar Söyüncü'nün 3-4 hafta, Jayden Oosterwolde ve Ederson'un ise 10-14 gün takımdan uzak kalması bekleniyor.

BAKMADAN GEÇME!