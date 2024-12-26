Fenerbahçe sahaya iniyor! Jose Mourinho...

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Süper Lig’in ikinci yarısını 5 Ocak’ta Hatayspor maçıyla açacak olan Fenerbahçe’de izin biterken çalışmalar bugün başlayacak.

Devreyi lider Galatasaray’ın 8 puan gerisinde tamamlayan Kanarya sezonun ikinci bölümüne güçlü bir giriş yapmayı planlarken bugünkü çalışmaya tedavileri süren Jayden Oosterwolde ile Rodrigo Becao dışında tüm futbolcuların katılması bekleniyor.

Sarı lacivertlilerde pazartesi günü safra kesesi ameliyatı olan Portekizli teknik adam Jose Mourinho da bugün takımın başındaki yerini alacak.