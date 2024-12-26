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Fenerbahçe sahaya iniyor! Jose Mourinho...

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Mourinho#Hatayspor
Fenerbahçe sahaya iniyor Jose Mourinho...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2024 07:00

Fenerbahçe, 5 Ocak'taki Hatayspor maçının hazırlıklarna bugün başlayacak. Ameliyat edilen Jose Mourinho, takımının başında yer alacak.

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Süper Lig’in ikinci yarısını 5 Ocak’ta Hatayspor maçıyla açacak olan Fenerbahçe’de izin biterken çalışmalar bugün başlayacak.

Devreyi lider Galatasaray’ın 8 puan gerisinde tamamlayan Kanarya sezonun ikinci bölümüne güçlü bir giriş yapmayı planlarken bugünkü çalışmaya tedavileri süren Jayden Oosterwolde ile Rodrigo Becao dışında tüm futbolcuların katılması bekleniyor.

Sarı lacivertlilerde pazartesi günü safra kesesi ameliyatı olan Portekizli teknik adam Jose Mourinho da bugün takımın başındaki yerini alacak.

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#Fenerbahçe#Mourinho#Hatayspor

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