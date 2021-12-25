Fenerbahçe Safiport'tan farklı tarife

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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 10’uncu haftasında Fenerbahçe Safiport’u konuk eden Bellona Kayseri Basketbol 58-99’luk sonuçla mağlup oldu.

Karşılaşmanın en skorer ismi 22 sayı ile Fenerbahçe Safiport’den Iagupova oldu.

Bellona Kayseri Basketbol - Fenerbahçe Safiport: 58-99



İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) -



SALON: Kadir Has



HAKEMLER: Ziya Özorhon, Muzaffer Vardarlı, Doğu Berk İnnal



BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: İlayda, Zeynep Öykü 9, Feray, Sevgi 10, Abdi 6, Egle 10, Gizem 2, Helin 5, Slocum 16, Ece Su



FENERBAHÇE SAFİPORT: Sabally 20, Zahui 5, Manolya 18, Olcay 8, Şerife Alperi 8, Tuğçe 11, Çağla 3, Iagupova 22, Banu 2, Ayşe 2



1’İNCİ PERİYOT: 15-23



İLK YARI: 36-46



3’ÜNCÜ PERİYOT: 49-69





