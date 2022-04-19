Fenerbahçe Safiport'ta Victor Lapena dönemi sona erdi! Yeni koç açıklandı...

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Fenerbahçe Kulübü, Kadın Basketbol Takımı koçu Victor Lapena ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Son olarak Euroleague Kadınlar finalinde Macaristan temsilcisi Sopron Basket'e mağlup olup Avrupa ikinciliği elde eden sarı-lacivertlilerde 3 yıl süren Lapena dönemi sona ermiş oldu.

İşte yapılan açıklama;

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımımızın koçu Victor Lapena ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır.

Victor Lapena’ya 2019 sezonundan itibaren Kulübümüzde görev aldığı süre boyunca ortaya koyduğu çalışmalar ve emekleri için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz.

LAPENA YERİNE MALJKOVIC

Sarı-lacivertli kulüp Victor Lapena'dan boşalan koçluk görevine, Galatasaray'ın eski başantrenörü Marina Maljković'i getirdi.

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Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Sırp koç ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

İşte yapılan açıklama;

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımımız, Başantrenörlük görevi için Sırp antrenör Marina Maljkovic ile anlaşmaya varmıştır.



2021-22 sezonunun geri kalan bölümünde takımımızın başında olacak Marina Maljkovic ile anlaşmamız 1+1 yıl olarak imzalanmıştır.



Anlaşmanın Kulübümüz ve Avrupa basketbolunun önemli isimlerinden Marina Maljkovic için hayırlı olmasını diliyor; antrenörümüzün Fenerbahçemiz ile zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz.