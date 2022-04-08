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Fenerbahçe Safiport USK Prag maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?... İşte canlı yayın bilgileri

#Euroleague#Fenerbahçe Safiport#USK Prag
Fenerbahçe Safiport USK Prag maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi... İşte canlı yayın bilgileri

Fenerbahçe Safiport, EuroLeague'de bu sezon ki macerasına B Grubu’ndan başladı. 14 hafta süren grup aşamasında 11 galibiyet elde eden sarı lacivertliler, grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi. Fenerbahçe Safiport, çeyrek finalde Letonya temsilcisi TTT Riga ile eşleşti. Sarı lacivertliler, rakibini 77-56 ve 88-65'lik skorlar ve 2-0'lık seriyle geçerek adını Final Four'a yazdırdı. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadeleye çevrildi. Peki Fenerbahçe Safiport USK Prag maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?... İşte canlı yayın bilgileri

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Fenerbahçe Safiport, kulüp tarihinde sekizinci kez Final Four'da mücadele ediyor. Fenerbahçe Safiport, organizasyonda daha önce üç kez final oynarken, iki kez üçüncü, iki kez de dördüncü oldu. Fenerbahçe Safiport'un rakibi USK Prag, A Grubu’nda çıktığı 14 karşılaşmada 10 galibiyet aldı. Çekya ekibi, Rusya ekiplerinin turnuvadan ihraç edilmesinin sonrasında grubunu ikinci sırada bitirdi. USK Prag, çeyrek finalde İtalya'nın Famila Schio takımını 2-1'lik seriyle geçti ve son dörde kaldı. 

Fenerbahçe Safiport USK Prag maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, sarı lacivertlilerin ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda düzenlenecek EuroLeague Women Final Four organizasyonda finale yükselebilmek için bugün saat 20.00’de USK Prag ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

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#Euroleague#Fenerbahçe Safiport#USK Prag

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