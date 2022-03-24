Fenerbahçe Safiport kupada finalde

Fenerbahçe Safiport, Bitci Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmasında Nesibe Aydın’ı 66-74 mağlup etti ve finale yükseldi.
SALON: Servet Tazegü
lHAKEMLER: Murat Ciner, Orkun Yurttaş, Nazlı Çisil Güngör
NESİBE AYDIN: Thomas 10, Merve Albayrak, Snytsina 2, Merve Uygül 2, Gülşah Duman Bıçakçı, Nacickaite 16, Çisil Bilgin, Gizem Kaymaz, Hülya Çoklar Asarcıklı 6, Meltem Yıldızhan 6, Harika Gözde Eldaş 6, Coates 16.
FENERBAHÇE SAFİPORT: Sabally 14, Manolya Kurtulmuş, Olcay Çakır Turgut 8, Şerife Alperi Onar 3, Wıllıams 9, Tuğçe Canıtez 3, Banu Şimşek, Ayşe Yılmaz, McBride 28, Hartley 9.
1’İNCİ PERİYOT: 21-20
İLK YARI: 33-37
3’ÜNCÜ PERİYOT: 46-54