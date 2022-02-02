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Fenerbahçe Safiport, EuroLeague’de çeyrek finali garantiledi

#Fenerbahçe#Basketbol#Euroleague
Fenerbahçe Safiport, EuroLeague’de çeyrek finali garantiledi

Geçtiğimiz hafta EuroLeague Women'da çeyrek finale kalmayı garantileyen Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, B Grubu 13. maçında deplasmanda Dynamo Kursk'u 57-63 yendi ve grup maçlarının tamamlanmasına bir hafta kala liderliği de garantiledi.

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Karşılaşmaya Olcay Çakır Turgut, Kayla McBride, Alina Iagupova, Satou Sabally ve Elizabeth Williams beşiyle başlayan sarı-lacivertli ekip, ilk periyodu 16-24 önde tamamladı. İkinci çeyrekte farkı yeniden çift hanelere çıkaran Fenerbahçe soyunma odasına ise 33-42 üstün girdi. Üçüncü çeyrekte ev sahibi takım farkı kapatsa da Kanarya, periyotu 48-50 önde tamamladı. Dördüncü çeyrekte Elizabeth Williams ile boyalı alanı etkili kullanmaya devam eden sarı-lacivertliler skoru 55-59’a getirdi. Kayla McBride ve Alina Iagupova ile farkın kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe, karşılaşmadan 57-63 galip ayrıldı. Bu sonuçla 13. maçında 10. galibiyetine imza atan Fenerbahçe grup liderliğini garantiledi.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, B Grubu’ndaki 14. ve son hafta maçında Famila Schio’yu ağırlayacak. 19 Şubat 2022 tarihinde Metro Enerji Salonu’nda oynanacak maç saat 18.00’de başlayacak.

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#Fenerbahçe#Basketbol#Euroleague

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