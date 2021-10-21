Fenerbahçe Safiport deplasmanda kaybetti

Pavello Fontajau Salonu'nda yapılan maça iyi başlayan sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 18-15 önde tamamladı. İkinci periyotta etkili performans ortaya koyan Spar Girona, devre arasına 38-29 üstün gitti.
Üçüncü çeyrekte tekrar skora ortak olan Fenerbahçe Safiport, final periyoduna 49-45 önde girdi. Son çeyrekte hücumda büyük üstünlük kuran Spar Girona, mücadeleden 71-59 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Spar Girona ikinci galibiyetini aldı, sarı-lacivertliler ise ikinci yenilgisini yaşadı.
Son dakika haberleri: CDC'den flaş BioNTech açıklaması... Umutla beklenen haber geldi
Yıllar sonra ortaya çıktı... Ünlü oyuncu Ebru Polat'ın klibinde oynamış!
Bir taksi plakası bir kişinin olacak
SGK'lı olanları ilgilendiriyor... Birçok kişi yanıtını tam bilmiyor! Prim iadesi hakkında önemli detay
CDC açıkladı... Aşı karşıtlarının en gözde 'kanıt'ı çöktü!