Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Basketbol Haberleri

Fenerbahçe Safiport ÇBK Mersin Yenişehir maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?

#Bitci Kadınlar Türkiye Kupası 2022#Fenerbahçe Safiport#ÇBK Mersin Yenişehir
Fenerbahçe Safiport ÇBK Mersin Yenişehir maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi

Fenerbahçe Safiport ÇBK Mersin Yenişehir maçı ile iki ekip Bitci Kadınlar Türkiye Kupası mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde basketbol severler karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını ve mücadelenin saat kaçta başlayacağını merak ediyorlardı. Canlı yayın bilgileri açıklandı. Peki Fenerbahçe Safiport ÇBK Mersin Yenişehir maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?

Haberin Devamı

Fenerbahçe Safiport, Bitci Kadınlar Türkiye Kupası 2022 Dörtlü Final ilk maçında Galatasaray ile karşılaştı ve rakibini 74-68 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde ise Nesibe Aydın Gençlik ve Spor Kulübü ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe Safiport, 74-66’yla maçın kazananı oldu ve finale yükseldi. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ise Hatay Spor’u 81-58, Ormanspor’u da 96-93 mağlup ederek ikinci finalist oldu. Şimdi gözler bugün oynanacak mücadeleye çevrildi. Peki Fenerbahçe Safiport ÇBK Mersin Yenişehir maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?


FENERBAHÇE SAFİPORT ÇBK MERSİN YENİŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Mersin’in ev sahipliğinde düzenlenen Bitci Kadınlar Türkiye Kupası 2022’de şampiyon belli oluyor. Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’nin karşı karşıya geleceği final müsabakası, 26 Mart Cumartesi günü saat 15.00’te Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynanacak ve Tivibu Spor'dan ekranlara gelecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bitci Kadınlar Türkiye Kupası 2022#Fenerbahçe Safiport#ÇBK Mersin Yenişehir

BAKMADAN GEÇME!

Bir haber seyretti, hayatı değişti... Mostar Meleği kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı

Bir haber seyretti, hayatı değişti... 'Mostar Meleği' kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı!

#Sally Becker
4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Savaşın görünmez kahramanları... Ukraynada internet nasıl kesilmiyor

'Savaşın görünmez kahramanları'... Ukrayna'da internet nasıl kesilmiyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Bir haber seyretti, hayatı değişti... Mostar Meleği kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı

Bir haber seyretti, hayatı değişti... 'Mostar Meleği' kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı!

#Sally Becker
4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Savaşın görünmez kahramanları... Ukraynada internet nasıl kesilmiyor

'Savaşın görünmez kahramanları'... Ukrayna'da internet nasıl kesilmiyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı