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Fenerbahçe Safiport, Bitci Kadınlar Türkiye Kupası 2022 Dörtlü Final ilk maçında Galatasaray ile karşılaştı ve rakibini 74-68 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde ise Nesibe Aydın Gençlik ve Spor Kulübü ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe Safiport, 74-66’yla maçın kazananı oldu ve finale yükseldi. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ise Hatay Spor’u 81-58, Ormanspor’u da 96-93 mağlup ederek ikinci finalist oldu. Şimdi gözler bugün oynanacak mücadeleye çevrildi. Peki Fenerbahçe Safiport ÇBK Mersin Yenişehir maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?



FENERBAHÇE SAFİPORT ÇBK MERSİN YENİŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Mersin’in ev sahipliğinde düzenlenen Bitci Kadınlar Türkiye Kupası 2022’de şampiyon belli oluyor. Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’nin karşı karşıya geleceği final müsabakası, 26 Mart Cumartesi günü saat 15.00’te Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynanacak ve Tivibu Spor'dan ekranlara gelecek.