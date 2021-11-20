Fenerbahçe Safiport 5'te 5 yaptı

Fenerbahçe Safiport bu sonuçla ligde 5'te 5 yaparken, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ise ilk mağlubiyetini yaşadı.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Fenerbahçe Safiport: 72 - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 59
Salon: Fenerbahçe Metro Enerji
Hakemler: Zafer Yılmaz, Ozan Gönen, Süleyman Dağder Dağlı
Fenerbahçe Safiport: McBride 15, Iagupova 15, Olcay Çakır Turgut 8, Stokes, Williams 12, Tuğçe Canıtez 12, Şerife Alperi Onar 6, Zahui 4, Manolya Kurtulmuş
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Zellous 15, Asena Yalçın 4, Hayes 24, Fagbenle 8, Holingsvort 4, Sinem Ataş 2, Aniqwe 2, Feride Şevval Akalan, Fatmanur Karakaş
1. Periyot: 20-15
Devre: 35-26
3. Periyot: 53-45
Beş faulle çıkan: 38.29 Fagbenle (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi)