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Fenerbahçe Royal Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte müsabakanın tarihi

#Fenerbahçe Royal Antwerp Maçı#Fenerbahçe Royal Antwerp Maçı Hangi Kanalda?
Fenerbahçe Royal Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda İşte müsabakanın tarihi

UEFA Avrupa Ligi D Grubu’ndaki ilk maçında Eintracht Frankfurt mücadelesinden 1 puanla dönen Fenerbahçe, ikinci maçında evinde Olympiakos’a mağlup oldu. Grupta 1 puanı bulunan sarı-lacivertli takım, taraftarı önünde Antwerp maçından 3 puanla ayrılmak ve ligde oynayacağı Alanyaspor maçına mutlu gitmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Royal Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk edecek. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini almanın peşinde sahada olacak. Bu müsabakaya kısa bir süre kala, maça dair ayrıntılar futbolseverlerce sorgulanıyor. İşte, Fenerbahçe Royal Antwerp maçının ayrıntıları...

UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü hafta mücadelesinde Fenerbahçe, 21 Ekim Perşembe günü Belçika temsilcisi Royal Antwerp ile karşılaşacak. Ülker Stadyumu’nda saat 19.45’te başlayacak maçta Rus hakem Sergei Ivanov düdük çalacak. Sergei Ivanov’un yardımcılıklarını ise Roman Usachev ile Valeri Danchenko üstlenecek. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Kirill Levnikov görev alacak.

Öte yandan müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.

MERT HAKAN YANDAŞ VE SERDAR AZİZ GÖREV ALAMAYACAK

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Royal Antwerp mücadelesinde 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan ve yapılan idmanlarda bireysel çalışmalarını sürdüren Mert Hakan Yandaş ile Serdar Aziz, Antwerp maçında yer alamayacak. Fenerbahçe’de bu oyuncuların yanı sıra UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun forma giyemeyecek.

FERDİ KADIOĞLU YER ALACAK

Süper Lig’in 9’uncu haftasında Trabzonspor ile oynanan maçta sakatlanan Ferdi Kadıoğlu, Royal Antwerp mücadelesinde yer alacak. Yapılan kontrollerinin ardından ciddi bir problemi olmadığı anlaşılan Ferdi Kadıoğlu’nun forma giymesi bekleniyor.

FREY VE SAMATTA EKSİ TAKIMLARINA KARŞI

Frey ve Samatta, Fenerbahçe’ye karşı Antwerp forması ile sahaya çıkacak.

Sezon başında bonservisiyle transfer edilen Michael Frey ile Fenerbahçe’den kiralık olarak ayrılan Mbwana Samatta ile Royal Antwerp forması ile eski takımlarına karşı mücadele edecek. Öte yandan Frey bu sezon çıktığı 11 maçta 12 gol kaydetti.

Öte yandan iki takım, UEFA organizasyonlarında ilk kez karşılaşacak. Royal Antwerp, Avrupa kupalarında ilk kez bir Türk takımıyla mücadele edecek.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu puan durumu:

1- Olympiakos: 6

2- Eintracht Frankfurt: 4

3- Fenerbahçe: 1

4- Royal Antwerp: 0

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BELÇİKA TAKIMLARIYAL 7. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Belçika ekipleriyle yarın 7. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertli takım, Anderlecht ile Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası (1965), UEFA Şampiyonlar Ligi (2007) ve UEFA Avrupa Ligi'nde (2018) toplam 6 kez mücadele etti. Bu maçların 3'ünü kazanan Fenerbahçe, 2'sinde berabere kaldı, birinde ise sahadan mağlup ayrıldı.

Rakip fileleri 8 kez havalandıran sarı-lacivertli ekip, kalesinde ise 7 gol gördü.

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