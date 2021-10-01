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Fenerbahçe-Royal Antwerp maçı ne zaman? İşte tarih bilgisi

#Fenerbahçe-Royal Antwerp Maçı#Fenerbahçe#Avrupa Ligi
Fenerbahçe-Royal Antwerp maçı ne zaman İşte tarih bilgisi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımına 3-0 yenildi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun ikinci haftasında puan alamayan Fenerbahçe, Royal Antwerp maçına odaklandı. Peki, Fenerbahçe-Royal Antwerp maçı ne zaman?

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UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalmıştı. Dün ise sahasında Olympiakos'a yenildi. Bu gelişmelerin ardından Avrupa Ligi'nde 3. maç olan Royal Antwerp müsabakası gündem oldu. İşte, Fenerbahçe-Royal Antwerp maçının ayrıntıları...

Fenerbahçe'nin D Grubu'nda oynayacağı kalan müsabakaların fikstürü şöyle:

21 Ekim: (3. Hafta)

Fenerbahçe-Royal Antwerp

4 Kasım: (4. Hafta)

Royal Antwerp-Fenerbahçe

25 Kasım: (5. Hafta)

Olympiakos-Fenerbahçe

9 Aralık: (6. Hafta)

Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt

PUAN DURUMU

D Grubu'nda Fenerbahçe, konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 6. dakikada Tiquinho Soares, 63. ve 68. dakikalarda Giorgos Masouras'ın golleriyle 3-0 mağlup oldu.

Grubun diğer maçında Eintracht Frankfurt, ağırladığı Belçika ekibi Royal Antwerp'i uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 yendi. Almanya temsilcisinin golünü 90+1. dakikada penaltıdan Gonçalo Paciencia kaydetti.

Bu sonuçlarla grupta lider, iki maçını da kazanarak 6 puana ulaşan Olympiakos oldu. Eintracht Frankfurt 4 puanla ikinci, 1 puanlı Fenerbahçe üçüncü, henüz puanı bulunmayan Royal Antwerp ise son sırada yer aldı.

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#Fenerbahçe-Royal Antwerp Maçı#Fenerbahçe#Avrupa Ligi