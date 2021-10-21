Fenerbahçe, Royal Antwerp karşısında siftah peşinde

Ülker Stadı’nda oynanacak karşılaşma, saat 19.45’te başlayacak. İlk maçında Eintracht Frankfurt ile deplasmanda 1-1 berabere kalan, ardından evinde Olympiakos’a 3-0 yenilen Fenerbahçe bugün rakibini mağlup ederek bu sezon Avrupa Ligi’ndeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.
Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ile Mert Hakan Yandaş bugün forma giyemeyecek.
Podyum'da talihsiz kaza: Bileğimi kırabilirdim
Aşılamanın faydası: Vaka çok, hasta az
Tüm genç kızları ve ailelerini ilgilendiriyor... Facebook ve Instagram bizden neyi sakladı?
Dünyanın en güzel köyleri açıklandı! Listede Türkiye'den de bir yer var...
Covid-19'a karşı ‘antikor kokteyli’ müjdesi! 12 aya kadar koruma sağlıyor...