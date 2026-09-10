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Fenerbahçe, Roma'yı elinden kaçırdı, Kadıköy'de ahlar vahlar! Kaçan pozisyonlar damga vurdu

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#Fenerbahçe#Roma#UEFA Şampiyonlar Ligi
Fenerbahçe, Romayı elinden kaçırdı, Kadıköyde ahlar vahlar Kaçan pozisyonlar damga vurdu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2026 22:03

Fenerbahçe, 1-1’lik beraberlikle ayrıldığı Roma maçında ikinci yarıda yakaladığı birbirinden net fırsatları değerlendiremeyince 18 yıl sonra döndüğü Şampiyonlar Ligi sahnesinde tarihi bir galibiyeti elinden kaçırdı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Roma’yı konuk eden Fenerbahçe, 1-1’lik beraberlikle sahadan ayrıldı.

Archie Brown’ın golüyle skoru eşitleyen sarı-lacivertliler, özellikle ikinci yarıda yakaladığı fırsatları değerlendiremediği için 18 yıl sonra döndüğü Devler Ligi sahnesinden tarihi bir galibiyeti kaçırdı.

Kadıköy’deki mücadelede ilk yarıyı 1-0 geride kapatan Fenerbahçe, 48. dakikada Archie Brown’ın golüyle beraberliği yakaladı. Bu golün ardından ise oyunun seyri tamamen değişti.

Sarı-lacivertliler, Roma kalesinde üst üste tehlikeli pozisyonlar bulurken, galibiyet golü bir türlü gelmedi.

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VEDAT MURIQI NET KAÇIRDI

Fenerbahçe’nin 1-1’in ardından yakaladığı en net fırsatlardan biri 52. dakikada geldi.

Kante'nin savunma arkasına gönderdiği ara pasında kaleci Svilar ile karşı karşıya kalan Vedat Muriqi, sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Ancak Kosovalı golcünün şutunda Svilar gole izin vermedi.

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Kadıköy’de tribünlerin “gol” diye ayağa kalktığı pozisyon, büyük bir fırsat olarak kaldı.

SVILAR KALESİNDE BÜYÜDÜ

Dakikalar ilerledikçe Fenerbahçe’nin baskısı arttı, ancak Roma’nın kalesindeki Svilar adeta duvar ördü.

Karşılaşmanın 72. dakikasında yine mutlak bir gol fırsatından yararlanamadık. Ceza sahasının sağında topla buluşan Lukaku, kale önüne doğru topu çevirdi. Oğuz Aydın’ın yaptığı vuruşta Rench’in ayağına çarpan top havalandı.

Kaleci Svilar, yön değiştiren topu son anda kontrol ederek Fenerbahçe’nin öne geçmesine engel oldu.

DİREK GALİBİYETE İZİN VERMEDİ

Karşılaşmanın son bölümünde ise şans yine Fenerbahçe’nin yanında değildi.

Maçın 86. dakikasında ise Levent’in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Ake, kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

 

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#Fenerbahçe#Roma#UEFA Şampiyonlar Ligi

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