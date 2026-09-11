Fenerbahçe-Roma maçını yazdılar: Alkış, İsmail Kartal için! Hakkı galibiyetti

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Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında İtalya'nın köklü kulüplerinden Roma'yı konuk etti.

Chobani Stadı'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın 39. dakikasında Roma, Bryan Cristante'nin golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarı, deplasman ekibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken, ikinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, Archie Brown'un attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve her iki takım da Şampiyonlar Ligi'nde 1'er puanla başladı.

SIRADAKİ RAKİP ASTON VILLA

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında 14 Ekim Çarşamba günü Aston Villa'ya konuk olacak. Roma ise aynı gün Real Madrid'i ağırlayacak.

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HÜRRİYET YAZARLARI MAÇI DEĞERLENDİRDİ

Hürriyet spor yazarları Mehmet Ayan ve Güntekin Onay, mücadele sonrası sarı lacivertlileri yorumladı.

MEHMET AYAN: İKİNCİ YARIDAN GALİBİYET ÇIKMALIYDI

Fenerbahçe, Brown'un golünden sonra ikisi yüzde yüz 5-6 pozisyon yakaladı.

Stattan CANLI: Futbol için her şeyin eksiksiz olduğu Kadıköy akşamı... Ne havada, ne sahada, ne tribünde sorun var. Koreografisinden, maç önü coşkusuna söylenebilecek tek kelime MUHTEŞEM..

Gasperini maça temel ülkü olarak topun mülkiyetini edinerek, üçlü savunmasını orta sahaya kadar çıkarıp; blokların arasında Dybala ve Malen’i buluşturma teziyle çıktı. İlk 10 dakika temsilcimiz top görmedi. Sonrasında 11. dakikada Bartuğ, 12’de Kerem’in önemli pozisyonlarıyla maça ortak olsak da topa ortak olamadık. 4-3-3 kurulumunda Bartuğ’un deneyimi yetmedi kimi zaman!

SAVUNMADA iSMAiL YILDIZLAŞTI

İkinci yarıda ise bambaşka bir Fenerbahçe sahadaydı. 48’de Brown’un golü sonrası benim sayabildiğim ikisi yüzde yüz 5-6 pozisyon vardı. 52’de Vedat Muriç, 73’te Oğuz Aydın skorla burun buruna geldi. Maçı 1-1’e getiren gol, zannımca ikinci yarıdaki harika oyunun taşıyıcısı oldu. Ekibimizin ilk yarıdaki çelimsiz savunması, ikinci yarıda bambaşka bir kuvvete büründü. Rakibin mahir ayaklarını 1’e 2, hatta 3 baskılarla etkisiz hale getirdi. Maçın hücumdaki etkili ismi nasıl Greenwood ise, savunmada İsmail yıldızlaştı. Neredeyse tüm ikinci topları topladı, stoperlerin tüm zaaflarını kapattı. Güzelliklerle dolu, iyi futbolla bezeli ikinci yarının en kötü fotoğrafı Kerem Aktürkoğlu ve Mert Müldür’ün gereksiz itirazdan gördükleri haklı sarı kartlardı. 7 maç daha var; ikisi de takıma lazım.

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Sonuç itibariyle Şampiyonlar Ligi’ne, hasarlı derbiden 5 gün sonra ligine 3 maç 10 gol 3 galibiyetle başlamış formda Roma önünde alınan 1 puanla başlamak değerli. İkinci yarıdaki oyunun hakkı keskin bir galibiyetti.

GÜNTEKİN ONAY: MÜTHİŞ MÜCADELE AKILCI OYUN!

Fenerbahçe, Roma karşısında olağanüstü bir maç çıkardı.

Fenerbahçe, Roma karşısında olağanüstü bir mücadele ortaya koydu. Rakibe yakın, temaslı hiç alan bırakmayan ve disiplinli bir anlayışla 90 dakika boyunca plana sadık kaldı ve Devler Ligi’nde bu mücadelesiyle ilerisi için umut verdi. Roma gerçekten güçlü oyuna sahip bir teknik direktör takımı. Böyle formda bir ekibe karşı bu kadar iyi savunma yapıp da fırsatlar yaratmak geriden gelip de kazanmaya yaklaşmak asla küçümsenecek bir şey değil.

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BiR ALKIŞ DA iSMAiL HOCA iÇiN

Dün İsmail Yüksek ve Archie Brown başta olmak üzere görev yapan tüm futbolcular mücadele anlamında yüzde 100’lerini ortaya koydular. N’Golo Kante, hayranlık uyandıracak bir sporcu karaktere sahip. 35 yaşındaki bir futbolcu bu kadar iyi pas yapan rakibe karşı her yeri kapattı. Topu da çok iyi kullandı ve hatta Vedat’a net gollük klas bir de pas verdi. Dün akşam bir alkış da İsmail Kartal için... Şayet İsmail hoca, dün defansif kurguyu bu kadar iyi yapmasa ve Roma takımına biraz alan verse sonuç İtalyanların istediği gibi olurdu.

Maçın ikinci yarısında top %63 Roma’nın ayağında olsa da golü bulan, Vedat Muriç ve Oğuz Aydın ile fırsatlar bulan Fenerbahçe idi. Bu tip maçlarda sabırlı ve akılcı oynamak şart. Özellikle savunma güvenliğinden uzaklaşmak rakibin ceza kesmesini kolaylaştırabilir.

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iSMAiL YÜKSEK 3 KiŞiLiK OYNADI

Fenerbahçe, dün orta sahada Bartuğ maçın devamında da Levent ile hiç de eksikmiş görüntüsü vermedi. Tekrar 11’e dönen Kerem de çok çalıştı. Sonradan oyuna giren Lukaku da geçtiğimiz maçlara oranla daha kuvvetli göründü.

İç sahada alınan 1-1’lik beraberlik kötü bir sonuç asla değil. Beşiktaş derbisindeki olumsuz görüntü ve kötü sonucun ardından çoğu kişinin bu maçtan umudu yoktu, ancak İsmail Kartal ve sahadaki futbolcular dün asla kaybetmeyi kabul etmeyen bir görüntü ortaya koydular. Fenerbahçe için dün gecenin en büyük kazancı orta sahada 3 kişilik oynayan İsmail Yüksek idi.