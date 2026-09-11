×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe-Roma maçını Nihat Kahveci yorumladı: Alkışlıyorum!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe-Roma#Nihat Kahveci#Fenerbahçe Yorumları
Fenerbahçe-Roma maçını Nihat Kahveci yorumladı: Alkışlıyorum
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2026 09:45

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile 1-1 berabere kalmasının ardından Türk futbolunun efsane ismi Nihat Kahveci, sarı lacivertlileri değerlendirdi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne olan 18 yıllık hasreti, Roma maçı ile sonlandırdı.

Sarı lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü müsabakadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve dev turnuvaya puanla başladı.

Fenerbahçe-Roma maçını Nihat Kahveci yorumladı: Alkışlıyorum

NİHAT KAHVECİ: FENERBAHÇE'Yİ ALKIŞLIYORUM

Tarihi mücadele sonrası Türk futbolunun efsane golcülerinden Nihat Kahveci, sarı lacivertlilerin performansını değerlendirdi:

"Öncelikle şunu söyleyim Gasperini dedik, büyük hoca dedik, Roma dedik, İtalya liginde uçuyor üç maçta on gol attı dedik, önde iyi basıyorlar rakip ceza sahasına son maçta 78 kere girdiler dedik, Barca-Arsenal gibi formdalar dedik, ilk yarıda beğenmediğimiz bir Fenerbahçe, ikinci yarıda maçı kazanmayı hak eden bir Fenerbahçe izledik.

Haberin Devamı

Fenerbahçe-Roma maçını Nihat Kahveci yorumladı: Alkışlıyorum

Beraberlik iyidir, iyi puandır. Fenerbahçe futbolu ikinci yarıdaki futboldur; cesaretli oyundur, rakip kaleye giden, pozisyonlara giren, golü bulan, ikiyi de üçü de bulabilecek futboldur. İkinci yarıdaki mücadeledir, İsmail’in Kante'nin inanılmaz mücadelesidir, Brown‘nun sürpriz koşularıdır, Skriniar'ın ceza sahası içindeki mücadeleleri, Ederson'a görev düştüğünde görevini yapmasıdır. Greenwood'un ilk yarı, ikinci yarı sahanın her yerinde olmasıdır.

Gözden KaçmasınFenerbahçe-Roma maçını yazdılar: Alkış, İsmail Kartal için Hakkı galibiyettiFenerbahçe-Roma maçını yazdılar: Alkış, İsmail Kartal için! Hakkı galibiyettiHaberi görüntüle

Vedat’ın da arkası dönük top tuttuğunda takımı oynatmasıdır, işte olay budur! Ve ben ikinci yarıdaki futboldan dolayı, uçan kaçan Roma’ya karşı, ki bir puan da sürpriz dedim, yenerlerse alkışlarım dedim, berabere kalırlarsa alkışlarım dedim. Ama ben alkışlıyorum abi.

Fenerbahçe-Roma maçını Nihat Kahveci yorumladı: Alkışlıyorum

18 yıl sonra Roma gibi bir takıma karşı ilk yarı kötü oynadı ama ikinci yarı galibiyet elde etti, berabere bitti olsun. Gelecek adına ben umutlandım ve alkışlıyorum."

Haberin Devamı

Fenerbahçe-Roma maçını Nihat Kahveci yorumladı: Alkışlıyorum

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe-Roma#Nihat Kahveci#Fenerbahçe Yorumları

BAKMADAN GEÇME!