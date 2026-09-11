Fenerbahçe-Roma maçını Nihat Kahveci yorumladı: Alkışlıyorum!

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne olan 18 yıllık hasreti, Roma maçı ile sonlandırdı.

Sarı lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü müsabakadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve dev turnuvaya puanla başladı.

NİHAT KAHVECİ: FENERBAHÇE'Yİ ALKIŞLIYORUM

Tarihi mücadele sonrası Türk futbolunun efsane golcülerinden Nihat Kahveci, sarı lacivertlilerin performansını değerlendirdi:

"Öncelikle şunu söyleyim Gasperini dedik, büyük hoca dedik, Roma dedik, İtalya liginde uçuyor üç maçta on gol attı dedik, önde iyi basıyorlar rakip ceza sahasına son maçta 78 kere girdiler dedik, Barca-Arsenal gibi formdalar dedik, ilk yarıda beğenmediğimiz bir Fenerbahçe, ikinci yarıda maçı kazanmayı hak eden bir Fenerbahçe izledik.

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Beraberlik iyidir, iyi puandır. Fenerbahçe futbolu ikinci yarıdaki futboldur; cesaretli oyundur, rakip kaleye giden, pozisyonlara giren, golü bulan, ikiyi de üçü de bulabilecek futboldur. İkinci yarıdaki mücadeledir, İsmail’in Kante'nin inanılmaz mücadelesidir, Brown‘nun sürpriz koşularıdır, Skriniar'ın ceza sahası içindeki mücadeleleri, Ederson'a görev düştüğünde görevini yapmasıdır. Greenwood'un ilk yarı, ikinci yarı sahanın her yerinde olmasıdır.

Vedat’ın da arkası dönük top tuttuğunda takımı oynatmasıdır, işte olay budur! Ve ben ikinci yarıdaki futboldan dolayı, uçan kaçan Roma’ya karşı, ki bir puan da sürpriz dedim, yenerlerse alkışlarım dedim, berabere kalırlarsa alkışlarım dedim. Ama ben alkışlıyorum abi.

18 yıl sonra Roma gibi bir takıma karşı ilk yarı kötü oynadı ama ikinci yarı galibiyet elde etti, berabere bitti olsun. Gelecek adına ben umutlandım ve alkışlıyorum."

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