Fenerbahçe-Roma maçında görüştüler! Ocakta teklif geliyor

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, yaz transfer döneminde kadrosuna katmaya çok yaklaştığı Jayden Oosterwolde için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe’nin Hollandalı futbolcusu için yaz aylarında gerçekleşmeyen transferin ocak ayında yeniden gündeme gelebileceği belirtildi.

Roma, Oosterwolde transferinden tamamen vazgeçmiş değil. İtalyan ekibinin, oyuncunun sakatlığını atlatmasının ardından yeniden girişimde bulunabileceği ifade edildi.

TRANSFER SAĞLIK KONTROLÜNDE İPTAL OLDU

Yaz transfer döneminde Roma ile Fenerbahçe arasında Oosterwolde için görüşmeler son aşamaya gelmişti. Hollandalı futbolcu transferi tamamlamak için İtalya’nın başkenti Roma’ya gitmiş ve sağlık kontrolünden geçmişti.

Haberin Devamı

Ancak yapılan kontrollerin ardından Oosterwolde’nin sakatlığıyla ilgili bazı soru işaretleri ortaya çıktı. Bu nedenle transfer son anda gerçekleşmedi ve oyuncu Fenerbahçe’de kaldı.

Oosterwolde’nin yaşadığı kas sakatlığı, eylül ayının başında ameliyat gerektirdi. Hollandalı futbolcunun yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalmasının beklendiği belirtildi.

ROMA TAKİBİ SÜRDÜRÜYOR

Roma’nın Oosterwolde’yi transfer listesinden çıkarmadığı ve oyuncuyu yakından takip etmeye devam ettiği aktarıldı. Sportif direktör D’Amico’nun yanı sıra teknik direktör Gasperini’nin de Hollandalı futbolcunun transferine sıcak baktığı ifade edildi.

Oosterwolde’nin tamamen iyileşmesinin ardından Roma’nın yeniden somut bir adım atabileceği ve ocak ayının transfer için yeni bir fırsat olabileceği kaydedildi.

Haberin Devamı

FENERBAHÇE-ROMA MAÇINDA GÖRÜŞTÜLER

Yaz aylarında gerçekleşmeyen transferin ardından Oosterwolde ile Roma arasındaki bağın da kopmadığı belirtildi.

İtalyan ekibinin Fenerbahçe ile İstanbul’da oynadığı karşılaşma öncesinde Oosterwolde, Roma’nın bazı futbolcularıyla bir araya geldi. Hollandalı oyuncunun ardından Roma teknik direktörü Gasperini'nin; teknik ekip, sağlık ekibi ve kondisyonerlerle de konuya dair görüştüğü aktarıldı.

Bu buluşmalar, taraflar arasındaki ilişkinin devam ettiğini gösterdi.

Oosterwolde’nin Roma’ya transfer olma isteğini koruduğu, Roma’nın da oyuncuyu takip etmeye devam ettiği ifade edildi. Yaz transfer döneminde son anda gerçekleşmeyen transferin ocak ayında yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.