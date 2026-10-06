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Fenerbahçe-Roma maçında görüştüler! Ocakta teklif geliyor

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#Fenerbahçe#Transfer#Roma
Fenerbahçe-Roma maçında görüştüler Ocakta teklif geliyor
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2026 12:08

İtalyan basını, Fenerbahçe-Roma maçında Gasperini'nin sarı lacivertli yıldız için görüşmelerde bulunduğunu duyurdu. İşte ayrıntılar...

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İtalya Serie A ekiplerinden Roma, yaz transfer döneminde kadrosuna katmaya çok yaklaştığı Jayden Oosterwolde için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe’nin Hollandalı futbolcusu için yaz aylarında gerçekleşmeyen transferin ocak ayında yeniden gündeme gelebileceği belirtildi.

Fenerbahçe-Roma maçında görüştüler Ocakta teklif geliyor

Roma, Oosterwolde transferinden tamamen vazgeçmiş değil. İtalyan ekibinin, oyuncunun sakatlığını atlatmasının ardından yeniden girişimde bulunabileceği ifade edildi.

TRANSFER SAĞLIK KONTROLÜNDE İPTAL OLDU 

Yaz transfer döneminde Roma ile Fenerbahçe arasında Oosterwolde için görüşmeler son aşamaya gelmişti. Hollandalı futbolcu transferi tamamlamak için İtalya’nın başkenti Roma’ya gitmiş ve sağlık kontrolünden geçmişti.

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Fenerbahçe-Roma maçında görüştüler Ocakta teklif geliyor

Ancak yapılan kontrollerin ardından Oosterwolde’nin sakatlığıyla ilgili bazı soru işaretleri ortaya çıktı. Bu nedenle transfer son anda gerçekleşmedi ve oyuncu Fenerbahçe’de kaldı.

Oosterwolde’nin yaşadığı kas sakatlığı, eylül ayının başında ameliyat gerektirdi. Hollandalı futbolcunun yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalmasının beklendiği belirtildi.

Fenerbahçe-Roma maçında görüştüler Ocakta teklif geliyor

ROMA TAKİBİ SÜRDÜRÜYOR 

Roma’nın Oosterwolde’yi transfer listesinden çıkarmadığı ve oyuncuyu yakından takip etmeye devam ettiği aktarıldı. Sportif direktör D’Amico’nun yanı sıra teknik direktör Gasperini’nin de Hollandalı futbolcunun transferine sıcak baktığı ifade edildi.

Oosterwolde’nin tamamen iyileşmesinin ardından Roma’nın yeniden somut bir adım atabileceği ve ocak ayının transfer için yeni bir fırsat olabileceği kaydedildi.

Fenerbahçe-Roma maçında görüştüler Ocakta teklif geliyor

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FENERBAHÇE-ROMA MAÇINDA GÖRÜŞTÜLER
Yaz aylarında gerçekleşmeyen transferin ardından Oosterwolde ile Roma arasındaki bağın da kopmadığı belirtildi.

İtalyan ekibinin Fenerbahçe ile İstanbul’da oynadığı karşılaşma öncesinde Oosterwolde, Roma’nın bazı futbolcularıyla bir araya geldi. Hollandalı oyuncunun ardından Roma teknik direktörü Gasperini'nin; teknik ekip, sağlık ekibi ve kondisyonerlerle de konuya dair görüştüğü aktarıldı.

Fenerbahçe-Roma maçında görüştüler Ocakta teklif geliyor

Bu buluşmalar, taraflar arasındaki ilişkinin devam ettiğini gösterdi.

Oosterwolde’nin Roma’ya transfer olma isteğini koruduğu, Roma’nın da oyuncuyu takip etmeye devam ettiği ifade edildi. Yaz transfer döneminde son anda gerçekleşmeyen transferin ocak ayında yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.

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#Fenerbahçe#Transfer#Roma

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