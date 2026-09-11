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Fenerbahçe - Roma maçı sonrası ülke puanı güncellendi!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Roma#Şampiyonlar Ligi
Fenerbahçe - Roma maçı sonrası ülke puanı güncellendi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2026 11:42

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta maçında Roma ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından ise ülke puanı güncellendi.

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Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe ile Roma karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

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Fenerbahçe - Roma maçı sonrası ülke puanı güncellendi

Roma, 39. dakikada Cristante'nin golüyle öne geçti ve devreye 1-0 üstün girdi. Dakikalar 48'i gösterdiğinde sahneye Archie Brown çıktı ve skora denge getirdi.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve iki takım da Şampiyonlar Ligi'ne birer puanla başladı.

İŞTE ÜLKE PUANINDA SON DURUM:

1- İngiltere | 102.907 puan

2- İtalya | 88.017 puan

3- İspanya | 83.243 puan

4- Almanya | 80.973 puan

5- Fransa | 68.439 puan

6- Portekiz | 64.950 puan

7- Belçika | 59.050 puan

8- Hollanda | 52.562 puan

9- Türkiye | 49.875 puan

10- Polonya | 45.125 puan

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#Fenerbahçe#Roma#Şampiyonlar Ligi

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