Fenerbahçe-Roma maçı öncesi Uğur Boral, Spor Arena'ya konuştu: Beşiktaş maçı hayal kırıklığı! Şampiyonlar Ligi hasretinin bittiğini göstermeliler

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi arenasına 18 sene sonra yeniden adım atıyor. Sarı lacivertliler, Chobani Stadyumu'nda İtalya'nın köklü ekibi Roma ile karşı karşıya gelecek.

Bu tarihi maç öncesi Fenerbahçe'nin son Şampiyonlar Ligi maçında sahada yer alan, unutulmaz Sevilla maçının kahramanlarından Uğur Boral, Spor Arena'nın sorularını yanıtladı.

"FENERBAHÇE'NİN YERİ HER ZAMAN ŞAMPİYONLAR LİGİ OLMALI"

Fenerbahçe 18 yıl aradan sonra yeniden Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterecek ve ilk maç Kadıköy’de Roma ile. Öncelikle geçen 18 yıllık süreçte eksiler, artılar nelerdi. Sportif olarak neden Şampiyonlar Ligi’ne katılım olmadı? Bu sene doğru olan ne oldu?

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18 yıl beklemesi bile Fenerbahçe camiasının büyük bir kaybıdır. Çünkü, Fenerbahçe çok büyük bir camia ve yeri her zaman Şampiyonlar Ligi olması gerekir. Benim oynadığım dönemde, gerçekten biz, bu formanın ağırlığıyla, büyüklüğüyle oralarda mücadele ettik ve karşımızda oynayan takımların, Fenerbahçe formasını gördüklerinde ne kadar saygı duyduklarını bizzat gözlemlemiş olduk.

Fenerbahçe'de, dünyanın en iyi futbolcularına karşı oynamış bir eski futbolcusu olarak, Fenerbahçe'nin yerinin her zaman Şampiyonlar Ligi olması gerektiğini biliyorum, öyle olması da lazım.

18 yıl aradan sonra oraya gitmek gerçekten muazzam. Çok büyük aksilikler oldu. Neden gidilmediği sorusunun cevabının birçok sebebi var, bu Fenerbahçe'nin dışında gelişen olaylar ile de alakalı. Ancak, Fenerbahçe'nin de büyük yanlışları oldu. Kadro tercihlerinin yanlış olması, sürekli yeni bir yapılanmaya gidiliyor olması, her sene 10 oyuncu gönderip 10 oyuncu alıyor olması... Bir sürü şey. Ama birinci öncelik hep yanlış oyuncu tercihleri olması olmuştur. Fenerbahçe formasının ağırlığını taşıyabilecek, aidiyet duygusu yaşayabilecek ve kadro planlamasının doğru parçası tamamlanmadığı için bu hataların gerçekleştiğini düşünüyorum.

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"BÜYÜK ŞEYLER BAŞARDIK, FORMANIN HAKKINI VERDİK"

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son Dinamo Kiev maçında sahadaydınız. Aynı zamanda sarı lacivertlilerin unutulmaz Sevilla maçında da gecenin kahramanlarından biriydiniz. Genel olarak Fenerbahçe serüveninizdeki Şampiyonlar Ligi maçlarını dinlemek isteriz. Fenerbahçe forması ile Şampiyonlar Ligi’nde olmak size ne hissettiriyordu?

Evet son dönem bizim dönemimiz Şampiyonlar Ligi‘nde ve çok da başarılı bir dönemdi. Fenerbahçe’ye yakışan bir oyun oynadığımızı düşünüyorum ve Fenerbahçe’ye yakışacak bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Bununla beraber taraftarın teveccühü çok fazlaydı ve hala daha bugün bile açıkçası 18 yıl aradan sonra orada göstermiş olduğumuz mücadelelerden dolayı bize saygılarını gösteriyorlar.

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Bu da aslında bizim büyük bir şeyler başardığımızı, formanın hakkını verdiğimizi gösteren işaretlerdir. Orada Fenerbahçe formasıyla dünyanın en büyük oyuncularına ve takımlarına karşı mücadele etmek açıkçası kolay değildi ama çok keyifliydi.

Gerçekten çok keyifliydi çünkü o dönem için sorarlardı, niye yurt dışından gelen teklifleri değerlendirmediğimiz için diye. Benim için ve takım arkadaşlarım için Fenerbahçe zaten dünyanın en büyük kulüpleri arasında yer alıyordu. Biz o zaman Fenerbahçe’yi o gözle görüyorduk ve hala da öyle görüyoruz ama o an içinde bulunduğumuz durumla alakalı konuşuyorum.

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Böyle gördüğümüz bir takım, Şampiyonlar Ligi’nde oynayınca da aslında neler hissettiğimizi çok net anlatmış oluyorum bence.

"BEŞİKTAŞ MAÇI HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI, UMARIM KABUS ATLATILIR"

Roma maçına değinecek olursak, Fenerbahçe’den nasıl bir oyun bekliyorsunuz? Son alınan Beşiktaş mağlubiyeti sonrası camiada moraller düşse de, Şampiyonlar Ligi motivasyonu farklı olur mu?

Aslında ben Beşiktaş maçına kadar Fenerbahçe'nin kendi sahasında oynayacağı maçlarda ciddi galibiyetle alabileceğini ve bir şekilde Şampiyonlar Ligi'ne iyi devam edeceğini düşünüyordum açıkçası ama Beşiktaş maçı bende çok büyük hayal kırıklıkları yaşattı. Umarım o kabusu bir an önce atlatabilir antrenör ve oyuncu grubu. Roma'ya bakarsak çok tehlikeli bir takım, oynamış olduğu 3 lig maçını da izledik. 4-0, 4-0 yendi ve Atalanta maçında sanki zar zor yenmiş gibi görülebilir ama maçın tamamını domine eden bir oyun oynadı. Şu anda çok dominant ve iyi kurgulanmış bir takım oyunu oynuyorlar. Bu yüzden de Fenerbahçe'nin işi gerçekten de çok zor.

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Beşiktaş maçını görmemiş olsaydım Roma'ya karşı galibiyet bekliyordum ancak Beşiktaş maçından sonra, Roma'ya karşı çok dikkat etmesi gerekir oyuncuların. Zor bir maç bizi bekliyor.

"Fenerbahçe'nin, nasıl oynaması gerekir?" sorusuna gelirsek, Ben Roma'nın çok dinamizmi yüksek bir takım olduğunu düşünüyorum bu yüzden de, Roma'yı bir şekilde koşturabilecek hale getirmek, yani bu da ne demek? 'Sabırla pas yapılması gerekilen bir oyun' Fenerbahçe'den beklerim. Çünkü, bu tarz takımlar çok fazla koşmayı sevmezler. Eğer 3. bölgende oynamayı kabul edersen, bu takımlar oyundan keyif aldığı sürece hep atak bulmak isteyeceklerdir. Bunun da doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum Fenerbahçe adına. Açıkçası topa sahip olması gerektiğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin.

"YÖNETİCİLER, FUTBOLCULAR, ANTRENÖRLER HASRETİN BİTTİĞİNİ GÖSTERMELİ"

Fenerbahçe’den bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde neler beklemeliyiz?

Beşiktaş maçına kadar Fenerbahçe'den Şampiyonlar Ligi'nde 11-12 puan bekliyordum açıkçası. Kendi sahasında Shakhtar ile oynayacağı, Chelsea'deki maç... Mutlak galibiyet bekliyordum. Beşiktaş maçı biraz canımızı sıktı bu konuda, bazı şeyler gösterdi, hoş olmadı. Açıkçası yine tabii ki Fenerbahçe camiası ve takımı burada kafasını kaldırıp bir şeyler yapabilir. Kendi sahasında oynadığı maçlarda mutlak galibiyet parolası ve çok zorlu, çetrefilli maçlara çıktığında da kazanamıyorsa, kaybetmemesi gerektiği oyunlarla yine de bir şeyler yapabileceğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Bu hasreti, bu camianın yöneticileri, futbolcuları ve antrenörü, bu taraftara hasretin bittiğini ve asıl yerinin orası olduğunu, Şampiyonlar Ligi olduğunu göstermesi gerekir.

"DOMİNANT OYUNA GERİ DÖNMELİ"

Son olarak, Roma maçı ile beraber Fenerbahçe’de Süper Lig de dahil olmak üzere eksi yada artı neler görebiliriz?

Fenerbahçe'nin yıllardan beri eksik olan tarafı, doğru kadro tercihlerinin yapılmaması. Doğru oyuncuların seçilmemesi. Ben eski bir Fenerbahçe futbolcusu olarak açıkçası; 2 tane 6 numara ile oynayan büyük takım hayal edemiyorum. Son 2 seneden beridir bunları sürekli yorumluyorum, şimdi yavaş yavaş insanlar bunları konuşmaya başladı. "Fenerbahçe, 2 tane 6 numara ile oynar mı?", "İleri gidemiyoruz, çoğalamıyoruz", diye konuşmaya başladı insanlar.

Bir şekilde, doğruların ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır o yüzden Fenerbahçe, kadro planlamasında evet bazı şeyleri tam olarak iyi yaparken, bazı şeyleri hep eksik yapıyor. Buradan zaten yıllardır darbe yiyor Fenerbahçe. Şimdi, Galatasaray bence hala daha Beşiktaş'ın da, Trabzon'un da, Fenerbahçe'nin de rakibi. Onların 4 yıl boyunca oynama alışkanlıkları var ve bence kadrolarında da çok ciddi silahları var. Her an maç kazandırabilecek oyuncuları var. Maçı çevirebilecek oyuncuları var. O yüzden şimdi yarışın içine Trabzon ve Beşiktaş'ın da katılmış olması bu açıdan, ligin değerini, seyir zevkini artırmasıyla birlikte, Fenerbahçe'nin işini de zorlaştırdı açıkçası. Çünkü, şampiyon olmak artık sadece bir takımı geçmek değil, diğer 2 takımı da geçmek demek anlamına geldi. O yüzden, Fenerbahçe'nin çok az hata ile artık lige devam etmesi gerekir.

Halihazırda 4 maçın 2'sini kaybettiği için çok büyük bir yara aldığını söylemeliyiz Fenerbahçe'nin ama lig çok uzun. Daha bir çok şey değişecek, bundan sonra Fenerbahçe; doğru kadroyu kurup doğru oyuncu profilleri ile birlikte dominant oyununa dönmesi ve bu şekilde devam etmesi gerekiyor.