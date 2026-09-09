Fenerbahçe-Roma maçı öncesi Skriniar ve İsmail Kartal konuştu: Kendimden, oyuncularımdan çok eminim!

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

18 yıl aranın ardından Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkacak. İtalya'nın köklü ekiplerinden Roma ile karşılaşacak sarı lacivertlilerde takım kaptanı Milan Skriniar ve teknik direktör İsmail Kartal, maç öncesi basın toplantısında konuştu.

SKRINIAR: FENERBAHÇE, KAZANMAK İÇİN OYNAR

"Çok mutluyuz çünkü 18 sene sonra yine Şampiyonlar Ligi, bu çok güzel stadyuma geri döndü. Çok büyük bir sorumluluğumuz var taraftara karşı. Roma çok güçlü bir takım fakat bence biz kendimizi çok iyi hazırladık ve Şampiyonlar Ligi'nde ilk puanları almak istiyoruz.

Biliyoruz çok güçlü bir takım bizi bekliyor yarın. Dybala, Malen gibi çok güçlü oyuncuları var. Sadece defans değil, tüm güçlerimizi birleştirmeliyiz. Onların güçlü noktalarını hedef almalıyız. Fenerbahçe, kazanmak için oynar.

Haberin Devamı

Deneyimli oyuncularımız var, Şampiyonlar Ligi'nde oynamış. Şampiyonlar Ligi'nde ilk defa da oynuyorsanız, 50. defa da oynasanız aynı heyecanı yaşıyorsunuz. Hepimiz çok mutluyuz, çok gururluyuz. Yarın elimizden geleni yapacağız.

Uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne geri döndük. Lyon'a karşı oynadığımız maçta, Şampiyonlar Ligi'ne 1 adım kaldığını biliyorduk. Başardık. Biz sadece Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takım olmak istemiyoruz. Puan kazanmak istiyoruz. Fenerbahçe'de iseniz hedefiniz hep daha yüksek olmalı.

Gasperini'ye karşı birçok kez oynadım. Maçlar çok zordu. Gerçekten çok fiziksel bir futbol ortaya koyuyor, çok koşuyorlar. Tabii ki Roma ile kalite daha da yükseldi. Çok söyleyecek bir şey yok, biz çok iyi çalıştık ve detaylı analizler yaptık. Bence hazırız bu maça.

İSMAİL KARTAL: KENDİMDEN, OYUNCULARIMDAN EMİNİM!

"Roma maçı ile ilgili çalışmalarımızı hemen hemen tamamladık. Bu akşam küçük bir taktik idmanı olacak. Roma'nın bütün analizlerini yaptık. İyi çalıştık. Güzel antrenmanlar yaptık.

Haberin Devamı

Roma, tarihinin en güçlü kadrosuna sahip. Şu anda formdalar ve ligde 3 maçı da kazandılar. 2 senedir Gasperini ile çalışıyorlar.

Yarınki maça hazırız. Sadece savunma değil, hücum anlamında da rakibin eksikliklerini tespit ettik. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Taraftarımız her zaman olduğu gibi bizim için itici güç olacak. Biz kendimize güveniyoruz.

Roma'ya göre bir kurgumuz olacak. Onların boşluklarından faydalanmak isteyen bir Fenerbahçe olarak mücadele edeceğiz.

Tüm oyuncularımız değerli, her sistemde oynamayı bilen oyuncular ve yarınki maçta Roma'ya göre farklı bir dizilişimiz olacak.

Tamamen geçişe uygun bir oyun oynamayacağız. İyi bir takım, sahanın her yerinde pres yapıyorlar ve kendilerine göre oyunu riske ettikleri alanlar var. Biz bunları kullanarak sonuç almaya çalışacağız.

Haberin Devamı

ASENSIO'NUN SON DURUMU

Asensio'nun sakatlığı devam ediyor. Elimizde çok değerli oyuncular var, Asensio ve Guendouzi'yi aratmayacaklar ve ellerinden geleni yapacaklar.

18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne kaldığımız için çok mutluyuz. Bunu hep birlikte başardık. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maça çıkacağız. Çok heyecanlıyız. Kim oynarsa oynasın, herkesin elinden geleni yapacağını biliyorum ve görüyorum. Şu anda kendimden ve oyuncularımdan çok eminim.

Taraftarlar bizim her şeyimiz, olmazsa olmazımız. Bugüne kadar bizi hiç yalnız bırakmadılar. Onlara minnettarız. Onlar için elimizden geleni yapacağız. Bu bir Şampiyonlar Ligi, strateji maçı. Bunun bilincinde bize destek vermeleri gerekiyor. Oyunun son düdüğüne kadar hep birlikte mücadele etmeli, bir bütün olmalıyız. Bir bütün olarak bu mücadeleyi vermeliyiz.

Haberin Devamı

Şu anda kendimden ve oyuncularımdan çok eminim."