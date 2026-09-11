FenerbahÃ§e - Roma maÃ§Ä± Ã‡izme basÄ±nÄ±nda! Ä°talyanlar ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ÄŸa uÄŸradÄ±: Ä°stifa gecenin sÃ¼rprizi oldu

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Åžampiyonlar Ligi'nin ilk haftasÄ±nda FenerbahÃ§e ile Roma karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. KadÄ±kÃ¶y'de oynanan mÃ¼cadele 1-1 sona erdi.

Roma, 39. dakikada Cristante'nin golÃ¼yle Ã¶ne geÃ§ti ve devreye 1-0 Ã¼stÃ¼n girdi.

Dakikalar 48'i gÃ¶sterdiÄŸinde sahneye Archie Brown Ã§Ä±ktÄ± ve skora denge getirdi.

18 yÄ±l sonra gelen ilk Åžampiyonlar Ligi golÃ¼!pic.twitter.com/DkxbPdgYif â€” Spor Arena (@sporarena) September 10, 2026

Kalan bÃ¶lÃ¼mde baÅŸka gol olmadÄ± ve iki takÄ±m da Åžampiyonlar Ligi'ne birer puanla baÅŸladÄ±. FenerbahÃ§e, Åžampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maÃ§Ä±nda Aston Villa deplasmanÄ±na gidecek. Roma ise Real Madrid'i aÄŸÄ±rlayacak.

FenerbahÃ§e-Roma mÃ¼cadelesi Ä°talyan basÄ±nÄ±nda geniÅŸ yer buldu.

Corriere dello Sport:Â "FenerbahÃ§e'de olay! Teknik direktÃ¶r Ä°smail Kartal, Roma beraberliÄŸi sonrasÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda istifa etti"

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La Gazzetta dello Sport:Â "FenerbahÃ§e'de olaylar! Teknik direktÃ¶r istifa etti, baÅŸkan doÄŸruladÄ±: "Ona ÅŸiÅŸe attÄ±lar"

Roma, 7 yÄ±l aradan sonra Åžampiyonlar Ligi'ne dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ karÅŸÄ±laÅŸmada Cristante'nin golÃ¼yle Ã¶ne geÃ§erken, FenerbahÃ§e ikinci yarÄ±da Brown ile eÅŸitliÄŸi saÄŸladÄ±. SarÄ±-lacivertliler, karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n kalan bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde galibiyet golÃ¼nÃ¼ bulmak iÃ§in birÃ§ok fÄ±rsat yakalasa da mÃ¼cadele 1-1 sona erdi."





TuttomercatoWeb:Â "FenerbahÃ§eâ€™de yaÅŸananlar tam anlamÄ±yla sansasyonel. Gian Piero Gasperiniâ€™nin Romaâ€™sÄ±na karÅŸÄ± 1-1 biten maÃ§Ä±n ardÄ±ndan Ä°smail Kartal, sÃ¼rpriz bir ÅŸekilde istifasÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. BasÄ±n toplantÄ±sÄ±nÄ±n sonunda alÄ±nan bu kararla, TÃ¼rk teknik direktÃ¶r gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlamayÄ± reddederek sadece kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamakla yetindi."

La Repubblica:Â "Roma Ä°stanbul'da umutlandÄ±, Gasperini'ye Cristante yetmedi: FenerbahÃ§e ile 1-1 berabere kaldÄ±

Ä°kinci yarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda Roma'nÄ±n sorunlarÄ± yeniden ortaya Ã§Ä±ktÄ±. HenÃ¼z Ã¼Ã§ dakika geÃ§miÅŸti ki Wesley, Greenwood'u kaybetti, Mancini savunma hattÄ±ndan Ã§Ä±ktÄ±, Ä°ngiliz oyuncu koridoru gÃ¶rdÃ¼ ve Brown'Ä± kaleciyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bÄ±raktÄ±. Beraberlik geldi. Roma 10 dakika boyunca dÃ¼zenini kaybetti ve Ä°stanbul'da atmosfer bir anda deÄŸiÅŸti.

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MaÃ§Ä±n sonunda FenerbahÃ§e teknik direktÃ¶rÃ¼nÃ¼n basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda istifa etmesi de gecenin sÃ¼rprizi oldu."

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La Stampa: "Zorlu Ä°stanbul stadyumunda, ev sahibi taraftarlarÄ±n coÅŸkulu tezahÃ¼ratlarÄ± eÅŸliÄŸinde, Gasperini'nin Roma'sÄ± maÃ§a hÄ±zlÄ± bir baÅŸlangÄ±Ã§ â€‹â€‹yaptÄ±: YoÄŸun, en gÃ¼zel olmayan ama her iki tarafÄ±n da birÃ§ok fÄ±rsat yakaladÄ±ÄŸÄ± bir maÃ§tÄ±. Sonunda Roma risk aldÄ± ve Giallorossi kalesini TÃ¼rk ataklarÄ±ndan koruduÄŸu iÃ§in Svilar'a teÅŸekkÃ¼r etmek zorunda kaldÄ±. Stadyumun saÄŸÄ±r edici gÃ¼rÃ¼ltÃ¼sÃ¼ arasÄ±nda Roma oyuna hakim olmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±, ancak ilk tehlikeli ÅŸut ev sahibi takÄ±mÄ±n en etkili forvetlerinden biri olan Greenwood'dan geldi ve Svilar atlayarak kurtardÄ±.

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Sky Sport Ä°talya:Â "Roma, Åžampiyonlar Ligi'ne dÃ¶nÃ¼ÅŸ maÃ§Ä±ndan beraberlikle ayrÄ±ldÄ±. TÃ¼rkiye'de Ã§ok sayÄ±da pozisyonun yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± tempolu karÅŸÄ±laÅŸmada ilk yarÄ±da Malen'in asistiyle Cristante Roma'yÄ± Ã¶ne geÃ§irirken, Brown ikinci yarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda skoru eÅŸitledi. Svilar, FenerbahÃ§e'nin 2-1 Ã¶ne geÃ§mesini birkaÃ§ Ã¶nemli kurtarÄ±ÅŸla engelledi. KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n son bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde FenerbahÃ§e'nin bir ÅŸutu da direkten dÃ¶ndÃ¼."

Sportmediaset:Â "Roma, Åžampiyonlar Ligi'ne 1 puanla dÃ¶ndÃ¼. 2026/27 sezonunun lig aÅŸamasÄ±ndaki ilk maÃ§Ä±nda Giallorossi, FenerbahÃ§e deplasmanÄ±nda 1-1'in Ã¶tesine geÃ§emedi. KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda konuk ekip topa daha fazla sahip olsa da gol fÄ±rsatlarÄ± oldukÃ§a azdÄ±.

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Kartal ve Gasperini, Åžampiyonlar Ligi'ne birer puanla baÅŸladÄ±"

Oggi Sport Notizie:Â "Roma, Åžampiyonlar Ligi'ne geri dÃ¶nerken maÃ§a doÄŸru bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼yle baÅŸladÄ±. Ä°stanbul'daki ÅžÃ¼krÃ¼ SaracoÄŸlu StadÄ±'nda FenerbahÃ§e ile Roma 1-1 berabere kaldÄ±. Giallorossi, ilk yarÄ±yÄ± Bryan Cristante'nin golÃ¼yle Ã¶nde tamamladÄ±. Ä°kinci yarÄ±da ise TÃ¼rk ekibi Brown ile hemen beraberliÄŸi yakaladÄ± ve Roma'dan daha iyi oynadÄ±.

Brown ile beraberliÄŸi bulan FenerbahÃ§e, eÅŸitliÄŸi hak etti. TÃ¼rk ekibi daha iyi oynamaya baÅŸladÄ± ve yalnÄ±zca 2 dakika sonra Greenwood'un mÃ¼kemmel pasÄ±nda Brown ile beraberliÄŸi yakaladÄ±. FenerbahÃ§e 20 dakika boyunca galibiyet golÃ¼nÃ¼ bulmak iÃ§in baskÄ± kurdu ancak Svilar, yaptÄ±ÄŸÄ± birkaÃ§ Ã¶nemli kurtarÄ±ÅŸla takÄ±mÄ±nÄ± ayakta tuttu. Son 15 dakikada oyun yeniden dengelendi. Lukaku'nun oyuna girmesi ise Roma savunmasÄ±nda karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸa neden oldu ancak top direkten dÃ¶ndÃ¼. KarÅŸÄ±laÅŸma, iki takÄ±mÄ±n birer yarÄ±da Ã¼stÃ¼nlÃ¼k kurduÄŸu 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

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Il Mattino:Â "AcÄ± tatlÄ± bir dÃ¶nÃ¼ÅŸ. Roma, FenerbahÃ§e'nin evinde oynadÄ±ÄŸÄ± son maÃ§tan 2.475 gÃ¼n sonra ilk Åžampiyonlar Ligi maÃ§Ä±na Ã§Ä±ktÄ±. Son derece zorlu bir stadyumda karakter aÃ§Ä±sÄ±ndan bir adÄ±m ilerleme kaydedildi. MaÃ§, 39. dakikada Cristante'nin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± skor ve 48. dakikada Brown'un golÃ¼yle 1-1 berabere sonuÃ§landÄ±. Ä°kinci yarÄ±da Giallorossi biraz daha zorlandÄ±; bu da Åžampiyonlar Ligiâ€™ndeki rakiplerin asla pes etmediÄŸini bir kez daha kanÄ±tladÄ±."