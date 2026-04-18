Haberin Devamı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında sahasında oynadığı Çaykur Rizespor ile 90+8. dakikada yediği golle 2-2 berabere kalarak maç fazlasıyla lider olma fırsatını tepti.

Chobani Stadı'ndaki karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, ilk yarı boyunca oyunun hakimiyetini elinde bulundursa da pozisyon üretmekte zorlandı. Fenerbahçe, baskı kurup oyunu rakip sahaya yıksa da ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya etkili başlayan konuk ekip, devrenin hemen başında 47. dakikada Ali Sowe'un golüyle öne geçti. Sarı-lacivertliler, golün şokunu uzun süre üzerinden atamadı ve oyunun hakimiyetini rakibine kaptırdı.

Haberin Devamı

Çaykur Rizespor'da 72. dakikada Samet Akaydin'in kırmızı kart görmesiyle rakibi 10 kişi kalan Fenerbahçe baskısını artırdı. Baskıdan erken sonuç alan sarı-lacivertliler, 78. dakikada penaltı kazandı.

Penaltı için topun başına geçen Anderson Talisca, 80. dakikada topu filelere gönderdi ve Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Ataklarını sürdüren Fenerbahçe, 86. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle öne geçti.

Maçın 90+8. dakikasında duran topta kaleci Ederson'un büyük hatasında topu filelerinde gören sarı-lacivertliler, sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe ligde puanını 67'ye yükselterek 1 maçı eksik Galatasaray'ın 1 puan gerisinde kaldı ve zirve yarışında ağır yara aldı. Galatasaray bugün deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçını kazanması halinde son 4 haftaya 4 puan önde girecek.

Haberin Devamı

FIRAT AYDINUS: "PENALTI DOĞRU, SON DAKİKADAKİ FAUL YANLIŞ!"

Hürriyet yazarı Fırat Aydınus ise bugünkü köşe yazısında müsabakanın hakemi Adnan Deniz Kayatepe'nin kararlarını mercek altına aldı.

İşte Fırat Aydınus'un değerlendirmesi;

"Fenerbahçe-Rizespor maçının hakemi Adnan Deniz Kayatepe inişli çıkışlı bir yönetim gösterdi ve maalesef verdiği spesifik kararlar skora etki etti. Kayatepe eğer Hojer, Augusto ve Talisca’ya daha önce göstermesi gereken sarı kartları gösterseydi, bu oyuncular gördükleri sarı kartlarda ikinciyi görmüş olup oyundan ihraç edilirdi.

Ayrıca sadece Fenerbahçe lehine verilen penaltı pozisyonunun bile incelenmesi 8 dakika sürmüş olmasına rağmen Kayatepe oyunu 8 dakika uzattı. Maçın sonraki bölümlerinde gösterdiği kırmızı kart sonrası çıkan tartışmaları ve oyuncu değişiklikleri sırasında kaybolan zamanı pas geçti. Maçın tartışmalı pozisyonlarına gelince...

Haberin Devamı

25. dakikada Rizesporluların penaltı beklediği pozisyonda Talisca’nın Olawoyin’e yaptığı müdahale penaltıyı gerektirmez. Ayrıca orada Olawoyin’in topa elle dokunması da var.

ATAK BAŞLANGIÇ FAZI FAUL

45+3’te Çağlar-Sowe pozisyonu, görüntüleri net olmasa da penaltı gibi gözüküyor. Fakat penaltı verilse dahi atak başlangıç fazında Augusto’nun Kerem’e yaptığı net bir faul var. Dolayısıyla penaltı verilse bile VAR incelemesinde iptal olurdu.

TAYLAN MÜDAHALEDE GEÇ KALDI

78. dakikada Rize ceza alanındaki Taylan-Talisca pozisyonunda verilen penaltı kararı doğru. Bu pozisyonda öncelik Talisca’da... Taylan geç kalmış bir müdahaleyle rakibinin ayağına vuruyor.

Haberin Devamı

FOFANA'YA FAUL YOK, KIRMIZI KARTLA ATILMASI GEREKİRDİ

90+8. dakikada Oğuz Aydın-Yahia Fofana mücadelesinde herhangi bir faul yok. Hatta kalecinin ceza sahası dışında elle oynamasından dolayı Fenerbahçe lehine serbest vuruş verilmeli ve Fofana’nın da kırmızı kartla oyundan atılması gerekirdi."