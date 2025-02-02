Fenerbahçe - Rizespor maçında inanılmaz anlar: 2 kırmızı çıktı, 30 dakikada 4 top direkten döndü! Dzeko, Oğuz, Talisca...

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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, evinde Çaykur Rizespor ile karşılaştı.

Teknik Direktör Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynanan Midtjylland maçı 11'inde 6 değişiklik yaptı. Savunmada yer alan 3 isim; Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Yusuf Akçiçek'in yerine Diego Carlos, Milan Skriniar ve Levent Mercan görev aldı. Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek ve Dusan Tadic'in yerine ise Sofyan Amrabat, Oğuz Aydın ve Filip Kostic şans buldu.

CARLOS VE SKRINIAR 11'DE, TALISCA YEDEKLERDE

Ara transfer döneminde kadroya dahil olan Diego Carlos ve Milan Skriniar ilk kez forma giydi. Carlos, Göztepe müsabakasında sonradan oyuna girerken, Skriniar ilk kez görev aldı. İki stoper, Karadeniz ekibine karşı 11'de sahaya çıktı.

Öte yandan bir diğer yeni transfer Anderson Talisca da yedek kulübesinde bekledi.

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FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde tedavileri süren Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve Mert Müldür'ün yanı sıra Allan Saint-Maximin de teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı.

MOURINHO CEZASINI TAMAMLADI

Göztepe maçında kart cezası nedeniyle saha kenarında olamayan Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho, cezasını tamamladı. Mourinho, bugün takımının başında maça çıktı.

RİZESPOR 13 DAKİKADA 2-0 ÖNE GEÇTİ

Kadıköy'de maça iyi başlayan taraf olan Rizespor, 7. dakikada Ali Sowe'un ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşla 1-0 öne geçti.

Golden sonra ataklarına devam eden konuk ekip, 13. dakikada bir kez daha Ali Sowe'la bulduğu golle farkı 2'ye çıkardı.

GOL İPTAL EDİLDİ

İlk yarının son anlarında ataklarını sıklaştıran Fenerbahçe, kullanılan köşe vuruşuna iyi yükselen Milan Skriniar'ın golüyle farkı 1'e indirdi. Gol sonrası VAR'ı dinleyen hakem Burak Pakkan, Skriniar'ın sayısını 'ofsayt' gerekçesiyle iptal etti.

VAR KONTROLÜ, PENALTI, KIRMIZI KART VE GOL...

45+6. dakika, ilk yarıdaki kırılma anlarından biri oldu... Sarı - lacivertliler, soyunma odasına en azından 1 farkla gidebilmek için rakip kaleye yüklendi. Kullanılan köşe vuruşunda Olawoyin ile ikili mücadeleye giren Skriniar, ceza sahası içinde yerde kaldı.

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Hakem Burak Pakkan, VAR uyarısı sonrasında pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi. Penaltı kararının ardından Olawoyin, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Penaltıda topun başına geçen Dzeko, 45+8. dakikada meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skor 2-1'e geldi.

KADIKÖY'DE İNANILMAZ ANLAR: 4 DİREK!

Fenerbahçe, geri dönüş için ataklarını sıklaştırırken, tam 4 kez direğe takıldı. 24. dakikada En-Nesyri'nin kafasıyla indirdiği topa gelişine vuran Edin Dzeko'nun şutu üst direkten geri döndü.

76. dakikada sol kanattan Oğuz Aydın'ın ortasında kafalardan seken top Dzeko'nun önüne düştü. Bosnalı yıldızın sert vuruşu yine direkten döndü. Pozisyonun devamında topla buluşan Oğuz Aydın'ın vuruşunda da direk gole izin vermedi.

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KIRMIZI KART VE BERABERLİK

Rachid Ghezzal, 78. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi ve Fenerbahçe, Edin Dzeko ile skoru 2-2'ye getirdi.

Ataklarını sıklaştıran sarı - lacivertliler, 85. dakikada yeni transfer Anderson Talisca'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta yine direğe takıldı ve toplamda 4. kez direği geçememiş oldu.

89. dakikada sahneye En-Nesyri çıktı ve kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 3-2 olarak tayin etti.