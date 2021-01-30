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GeriFutbol Fenerbahçe-Rizespor maçına damga vuran an! Tarihe geçti, ortalık yıkıldı
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Futbol
Haber Giriş: 30.01.2021 - 20:33 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe-Rizespor maçına damga vuran an! Tarihe geçti, ortalık yıkıldı

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Fenerbahçe-Rizespor maçına damga vuran an! Tarihe geçti, ortalık yıkıldı
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Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Fenerbahçe-Rizespor maçına Enner Valencia damgasını vururken konuk ekibin kalecisi Gökhan Akkan da tarihe geçti.

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  • Fenerbahçe-Rizespor maçından en özel fotoğraflar
  • Fenerbahçe-Rizespor maçından en özel fotoğraflar
  • Fenerbahçe-Rizespor maçından en özel fotoğraflar
  • Fenerbahçe-Rizespor maçından en özel fotoğraflar
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Fenerbahçe ile Rizespor'un kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 22. hafta maçında Enner Valencia ile Gökhan Akkan'ın pozisyonu en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Fenerbahçe 1-0 Rizespor (Maçın özeti)
Fenerbahçe 1-0 Rizespor (Maçın özeti)

Sarı-lacivertli taraftarlar, mücadelenin ilk yarısında sosyal medyada Enner Valencia'nin performansını eleştirirken 45. dakikada kazanılan frikikte topun başına Ekvadorlu yıldız geçti.

GOL KALECİ GÖKHAN'A YAZILDI AMA...

Valencia'nın doğrudan kaleye gönderdiği top direğe ve Gökhan'a çarparak ağlara gitti.

Fenerbahçe'nin golü Gökhan Akkan'a yazılmasına karşın Valencia, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Fenerbahçe-Rizespor maçına damga vuran an Tarihe geçti, ortalık yıkıldı

Fenerbahçe-Rizespor maçına damga vuran an Tarihe geçti, ortalık yıkıldı

Fenerbahçe-Rizespor maçına damga vuran an Tarihe geçti, ortalık yıkıldı

Fenerbahçe-Rizespor maçına damga vuran an Tarihe geçti, ortalık yıkıldı

13 AY SONRA İLK GOL

Fenerbahçe, bu golle birlikte 13 ay sonra ilk defa ligden frikikten gol attı.

Frikikten son golü Deniz Türüç, yine Rizespor'a karşı kaydetmişti.

Fenerbahçe-Rizespor maçına damga vuran an Tarihe geçti, ortalık yıkıldı

GÖKHAN AKKAN'IN ŞANSSIZLIĞI

Rizespor'un file bekçisi Gökhan Akkan, Eylül 2019'dan bu yana Süper Lig'de kendi kalesine gol atan ilk kaleci oldu.

SUMIDICA İLK MAÇINDA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Rizespor'da teknik direktör Marius Sumudica, ilk maçında itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü. Rumen teknik adam, kart sonrası çiğnediği sakızı yere fırlattı.

Fenerbahçe-Rizespor maçına damga vuran an Tarihe geçti, ortalık yıkıldı

YENİ TRANSFER KADRODA

Fenerbahçe'nin yeni transferi Bright Samuel-Osayi, sarı-lacivertli ekipte ilk kez kadroya girdi.
Yedekler arasında müsabakaya başlayan Nijerya doğumlu İngiliz futbolcu, İngiltere'nin Queens Park Rangers takımından kadroya katılmıştı.

F.BAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısına 5 oyuncusundan yoksun çıktı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Marcel Tisserand, Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu ve Sadık Çiftpınar kadroda yer alamadı.
Bu oyuncuların yanı sıra, takıma yeni dahil edilen yıldız futbolcu Mesut Özil de henüz hazır olmaması nedeniyle forma şansı bulamadı.
Ayrıca, sakatlığını atlatan ve özel programda çalışan Gökhan Gönül, teknik heyet kararıyla maç kadrosuna giremedi.

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