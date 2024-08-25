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Fenerbahçe, Rize deplasmanına kimleri götürmedi? Hakem istatistikleri, iddaa oranları, takımlardan son haberler...

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#Misli#İddaa#Fenerbahçe
Fenerbahçe, Rize deplasmanına kimleri götürmedi Hakem istatistikleri, iddaa oranları, takımlardan son haberler...
Cengiz İzmitli
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2024 01:10

İç sahada etkili performans gösteren Çaykur Rizespor, Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'yi misafir ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç, Canlı Bahis, Canlı Sohbet, Şampiyon Oran seçenekleri ile Misli'de yaşayabileceksiniz. Bu arada; Misli'den yeni üyelere 50 TL + 50 TL hediye!

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ÇAYKUR RİZESPOR

Sezonu Başakşehir beraberliğiyle açan Çaykur Rizespor, geçtiğimiz hafta Adana Demirspor'u deplasmanda 2-1 yenerek 2 maçta 4 puana ulaşmıştı.

Benhur Keser (sakat) dışında takımda göze çarpan bir eksik yok.

Emirhan Topçu'dan bonservis geliri elde ettiler. Jonjo Shelvey, Adolfo Gaich ve Gustavo Sauer'in kiralık sözleşmeleri sona erdi.

Emirhan'ın Beşiktaş'a transferi sonrası siyah-beyazlılardan Amir Hadziahmetovic ve Emrecan Bulut'u kiraladılar.

Forvete Ali Sowe (kiralık), orta sahaya Giannis Papanikolaou ve Muhamed Buljubasic takviyeleri yaptılar.

Sowe'un arkasında Dal Varesanovic, kanatlarda "David Akintola & Altin Zeqiri" hücum hattı ile 2 maçta 37 şut attılar.

Özbek stoper Khusniddin Alikulov 2 golle, Danimarkalı sol bek Casper Höjer 2 asistle dikkat çekti.

FENERBAHÇE

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Fenerbahçe ise geçtiğimiz hafta Göztepe karşısında 90+5'te yediği gol nedeniyle 1 puana razı olmuştu.

Sezona Adana Demirspor'u 1-0 yenerek başlamışlardı...

ŞL yolunda Lille engeline takılıp direkt Avrupa Ligi'ne aktarıldılar; geride bıraktığımız hafta arasını (Avrupa'da) maç yapmadan geçtiler.

Mert Hakan Yandaş (cezalı), Bright Osayi-Samuel (sakat), Rade Krunic ve Miha Zajc deplasman kafilesinde yer almadı.

Ferdi Kadıoğlu, Brighton ile transfer görüşmeleri yapmak için İngiltere'de; Levent Mercan ilk kez maç kadrosunda olacak.

TD Jose Mourinho'nun sol bekte Jayden Oosterwolde, sağ bekte Mert Müldür'le başlaması kesin gibi.

Sakatlığını atlatan Fred'in ilk 11'e dönmesi bekleniyor.

Hücum kanatlarında Dusan Tadic ve Allan Saint-Maximin, merkezde Edin Dzeko formaya yakın. Dzeko yerine Youssef En-Nesyri de tercih edilebilir.

Fenerbahçe, Rize deplasmanına kimleri götürmedi Hakem istatistikleri, iddaa oranları, takımlardan son haberler...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Çaykur Rizespor iç sahada oynadığı son 10 lig maçında tek yenilgi (Fenerbahçe, 1-3) yaşadı. (5G 4B)

- Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı 6 resmi maçın 4'ü (90 dakika içinde) "KG VAR" oldu.

- Maçın hakemi Turgut Doman bu sezon 2 karşılaşma yönetti. (6 sarı kart - 1 kırmızı kart - 1 penaltı)

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MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç, Canlı Bahis ve Şampiyon Oran seçenekleriyle Misli'nin iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu!

%61'lik kesim sarı-lacivertlilerin Rize'den 3 puanla döneceğini düşünüyor...

%13'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Fenerbahçe, Rize deplasmanına kimleri götürmedi Hakem istatistikleri, iddaa oranları, takımlardan son haberler...

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#Misli#İddaa#Fenerbahçe

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