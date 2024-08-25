Fenerbahçe, Rize deplasmanına kimleri götürmedi? Hakem istatistikleri, iddaa oranları, takımlardan son haberler...

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ÇAYKUR RİZESPOR

Sezonu Başakşehir beraberliğiyle açan Çaykur Rizespor, geçtiğimiz hafta Adana Demirspor'u deplasmanda 2-1 yenerek 2 maçta 4 puana ulaşmıştı.

Benhur Keser (sakat) dışında takımda göze çarpan bir eksik yok.

Emirhan Topçu'dan bonservis geliri elde ettiler. Jonjo Shelvey, Adolfo Gaich ve Gustavo Sauer'in kiralık sözleşmeleri sona erdi.

Emirhan'ın Beşiktaş'a transferi sonrası siyah-beyazlılardan Amir Hadziahmetovic ve Emrecan Bulut'u kiraladılar.

Forvete Ali Sowe (kiralık), orta sahaya Giannis Papanikolaou ve Muhamed Buljubasic takviyeleri yaptılar.

Sowe'un arkasında Dal Varesanovic, kanatlarda "David Akintola & Altin Zeqiri" hücum hattı ile 2 maçta 37 şut attılar.

Özbek stoper Khusniddin Alikulov 2 golle, Danimarkalı sol bek Casper Höjer 2 asistle dikkat çekti.

FENERBAHÇE

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Fenerbahçe ise geçtiğimiz hafta Göztepe karşısında 90+5'te yediği gol nedeniyle 1 puana razı olmuştu.

Sezona Adana Demirspor'u 1-0 yenerek başlamışlardı...

ŞL yolunda Lille engeline takılıp direkt Avrupa Ligi'ne aktarıldılar; geride bıraktığımız hafta arasını (Avrupa'da) maç yapmadan geçtiler.

Mert Hakan Yandaş (cezalı), Bright Osayi-Samuel (sakat), Rade Krunic ve Miha Zajc deplasman kafilesinde yer almadı.

Ferdi Kadıoğlu, Brighton ile transfer görüşmeleri yapmak için İngiltere'de; Levent Mercan ilk kez maç kadrosunda olacak.

TD Jose Mourinho'nun sol bekte Jayden Oosterwolde, sağ bekte Mert Müldür'le başlaması kesin gibi.

Sakatlığını atlatan Fred'in ilk 11'e dönmesi bekleniyor.

Hücum kanatlarında Dusan Tadic ve Allan Saint-Maximin, merkezde Edin Dzeko formaya yakın. Dzeko yerine Youssef En-Nesyri de tercih edilebilir.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Çaykur Rizespor iç sahada oynadığı son 10 lig maçında tek yenilgi (Fenerbahçe, 1-3) yaşadı. (5G 4B)

- Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı 6 resmi maçın 4'ü (90 dakika içinde) "KG VAR" oldu.

- Maçın hakemi Turgut Doman bu sezon 2 karşılaşma yönetti. (6 sarı kart - 1 kırmızı kart - 1 penaltı)

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%61'lik kesim sarı-lacivertlilerin Rize'den 3 puanla döneceğini düşünüyor...

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