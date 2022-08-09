Fenerbahçe, Rezerv Lig'e kötü başladı! Ümraniyespor 4 golle kazandu

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Süper Lig takımlarının katılımıyla yapılan ligde ilk hafta maçları Fenerbahçe - Ümraniyespor karşılaşmasıyla tamamlandı.

Bu sezon ilk kez uygulanan Rezerv Ligi'nde Ümraniyespor ile karşılaşan Fenerbahçe sahadan 4-1 yenik ayrıldı.

Fenerbahçe, ligin ikinci hafta maçında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Sarı lacivertliler, Süper Lig'deki ilk hafta maçında da Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalmıştı.

Fenerbahçe'nin 11: Demir Sarıcalı, Halik Çınar Nergiz, Ahmet Necat Aydın, Yiğit Epözdemir, Yiğit Efe Demir, Yusuf Kocatürk, Muhammet İmre, Erkan Arda Çağdaş, Bora Aydınlık, Emirhan Arkutcu, Çağrı Fedai.



Yedekleri: M. Demir, A. Atay, M. Oral, M. Gülerer, E. Karayazı, S. Sargın, E. Şanlı, E. Vardar, K. Akyazı, E. Bayraktar.