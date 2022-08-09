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Fenerbahçe, Rezerv Lig'e kötü başladı! Ümraniyespor 4 golle kazandu

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#Fenerbahçe#Ümraniyespor#Rezerv Lig
Fenerbahçe, Rezerv Lige kötü başladı Ümraniyespor 4 golle kazandu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2022 20:05

Fenerbahçe, Rezerv Lig'de sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'a 4-1 yenildi ve mağlubiyetle başladı.

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Süper Lig takımlarının katılımıyla yapılan ligde ilk hafta maçları Fenerbahçe - Ümraniyespor karşılaşmasıyla tamamlandı.

Bu sezon ilk kez uygulanan Rezerv Ligi'nde Ümraniyespor ile karşılaşan Fenerbahçe sahadan 4-1 yenik ayrıldı.

Fenerbahçe, ligin ikinci hafta maçında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Sarı lacivertliler, Süper Lig'deki ilk hafta maçında da Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalmıştı.

Fenerbahçe'nin 11: Demir Sarıcalı, Halik Çınar Nergiz, Ahmet Necat Aydın, Yiğit Epözdemir, Yiğit Efe Demir, Yusuf Kocatürk, Muhammet İmre, Erkan Arda Çağdaş, Bora Aydınlık, Emirhan Arkutcu, Çağrı Fedai.

Yedekleri: M. Demir, A. Atay, M. Oral, M. Gülerer, E. Karayazı, S. Sargın, E. Şanlı, E. Vardar, K. Akyazı, E. Bayraktar.

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#Fenerbahçe#Ümraniyespor#Rezerv Lig

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