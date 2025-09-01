×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Fenerbahçe resmen açıkladı: Yusuf Akçiçek rekor bonservisle Al Hilal’e transfer oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Yusuf Akçiçek#Süper Lig
Fenerbahçe resmen açıkladı: Yusuf Akçiçek rekor bonservisle Al Hilal’e transfer oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2025 21:39

Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek’in Al Hilal'e transfer olduğunu duyurdu. Öte yandan sarı - lacivertliler, milli futbolcudan elde edilecek geliri de açkladı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek'in Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer olduğunu açıkladı. 

Sarı - lacivertliler, bu transferde 22 milyon euro net bonservis ücreti kazanacak. Ayrıca, milli oyuncunun bir sonraki satışındaki kardan yüzde 15 pay alınacağı belirtildi.

Gözden KaçmasınFenerbahçe, Kerem Aktürkoğlunu resmen açıkladı İşte ilk sözleri...Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nu resmen açıkladı! İşte ilk sözleri...Haberi görüntüle

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Yolun Açık Olsun Yusuf Akçiçek

Futbol Akademimizden yetişen futbolcumuz Yusuf Akçiçek’in transferi konusunda Al Hilal Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre kulübümüze 22 milyon Euro net transfer bedeli ödenecek olup, oyuncunun sonraki satışından elde edilecek net tutarın %15’i kulübümüze aktarılacaktır.

Yusuf, altyapımızdan A Takımımıza uzanan yolculuğunda kısa sürede camiamızın sevdiği bir isim olmuş ve sahadaki mücadelesiyle kalplerimizde iz bırakmıştır.

Haberin Devamı

Kendisine kulübümüze bugüne kadar verdiği emek ve katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

Gözden KaçmasınMarco Asensio, resmen FenerbahçedeMarco Asensio, resmen Fenerbahçe'de!Haberi görüntüle

TFF'YE BİLDİRİLDİ

Sarı-lacivertliler, 19 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin sona erdirildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

Fenerbahçe resmen açıkladı: Yusuf Akçiçek rekor bonservisle Al Hilal’e transfer oldu

YUSUF AKÇİÇEK'İN RAKAMLARI

Yusuf, 2024-2025 sezonunda tüm kulvarlarda 20 karşılaşmada forma giyerken, bu sezon ise 1 lig maçında 90 dakika görev yaptı. Feyenoord maçında ise son dakikada oyuna dahil oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Yusuf Akçiçek#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!