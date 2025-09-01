Fenerbahçe resmen açıkladı: Yusuf Akçiçek rekor bonservisle Al Hilal’e transfer oldu!

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek'in Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer olduğunu açıkladı.

Sarı - lacivertliler, bu transferde 22 milyon euro net bonservis ücreti kazanacak. Ayrıca, milli oyuncunun bir sonraki satışındaki kardan yüzde 15 pay alınacağı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Yolun Açık Olsun Yusuf Akçiçek

Futbol Akademimizden yetişen futbolcumuz Yusuf Akçiçek’in transferi konusunda Al Hilal Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre kulübümüze 22 milyon Euro net transfer bedeli ödenecek olup, oyuncunun sonraki satışından elde edilecek net tutarın %15’i kulübümüze aktarılacaktır.

Yusuf, altyapımızdan A Takımımıza uzanan yolculuğunda kısa sürede camiamızın sevdiği bir isim olmuş ve sahadaki mücadelesiyle kalplerimizde iz bırakmıştır.

Kendisine kulübümüze bugüne kadar verdiği emek ve katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

TFF'YE BİLDİRİLDİ

Sarı-lacivertliler, 19 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin sona erdirildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

YUSUF AKÇİÇEK'İN RAKAMLARI

Yusuf, 2024-2025 sezonunda tüm kulvarlarda 20 karşılaşmada forma giyerken, bu sezon ise 1 lig maçında 90 dakika görev yaptı. Feyenoord maçında ise son dakikada oyuna dahil oldu.