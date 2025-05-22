×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe resmen açıkladı: Ali Koç ve Aziz Yıldırım buluştu!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Ali Koç#Aziz Yıldırım
Fenerbahçe resmen açıkladı: Ali Koç ve Aziz Yıldırım buluştu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2025 17:29

Fenerbahçe Spor Kulübü resmi yayın organından yapılan açıklamada, sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ve efsane başkan Aziz Yıldırım bir araya geldi.

Haberin Devamı

Fenerbahçe resmi yayın organından yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve eski başkan Aziz Yıldırım buluştu.

Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde oldu:

Bilgilendirme

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Y. Koç ile Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sayın Şekip Mosturoğlu, Kulübümüzün bir önceki başkanı Sayın Aziz Yıldırım’a nezaket ziyaretinde bulunmuşlardır. Ziyaret sabah saatlerinde son derece samimi bir ortamda gerçekleşmiş; Fenerbahçe’mizin bugününe ve yarınına dair kapsamlı değerlendirmeler yapılmıştır.

Kulübümüzün gündemine dair karşılıklı fikirlerin istişaresi için önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelme temennisiyle, görüşme sona ermiştir. Fenerbahçe Spor Kulübü

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Ali Koç#Aziz Yıldırım

BAKMADAN GEÇME!