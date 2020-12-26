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Fenerbahçe resmen açıkladı! "3 oyuncumuzun testi pozitif çıktı"
Fenerbahçe, teknik heyet ve personele rutin olarak yapılan Covid-19 testlerinde 3 futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:
"Samandıra Can Bartu Tesislerinde Futbol Takımımız, teknik heyet ve personelimize rutin olarak yapılan Covid-19 testlerinde 3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın izolasyon süreçleri başlamıştır. Futbolcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."
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