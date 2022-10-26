Fenerbahçe, Rennes maçının hazırlıklarını tamamladı! Yeni toplantı alanı...

Haberin Devamı

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla sürdürdü. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmalar yapıldı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Luan Peres ile İsmail Yüksek’in idmanda yer almadı. Joshua King ise bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.



Fenerbahçe, bu antrenmanla Rennes maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

TOPLANTI ALANI

Jorge Jesus'un talebiyle Can Bartu Tesisleri’nde yeni bir bölüm yaptırıldı Portekizli teknik adam, futbolcularla toplantılarını bu alanda gerçekleştirecek

Haberin Devamı