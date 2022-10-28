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UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe ile Fransa ekibi Rennes karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, 3-0 geriye düştüğü maçta sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Rennes, 5. dakikada Goiri, 16. dakikada Terrier ve 30. dakikada yeniden Gouiri ile 3 gol buldu. İlk devrenin son sözünü ise 42. dakikada Valencia söyledi ve devreye 3-1'lik skorla girildi. Fenerbahçe, 82. dakikada Miha Zajc'in frikikten attığı golle umutlanırken son sözü 88. dakikada Emre Mor söyledi.

Bu sonuçla birlikte iki takımın da puanları 11 oldu. Daha önce gruptan çıkması kesinleşen Fenerbahçe, son hafta liderlik için Dinamo Kiev ile karşılaşacak.

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YİNE DEĞİŞİKLİKLERLE MAÇI ÇEVİRDİ

Teknik direktör Jorge Jesus, Rennes karşısında sahaya Altay, Osayi-Samuel, Henrique, Serdar Aziz, Szalai, Crespo, Arao, Lincoln Henrique, İrfan Can, Valencia, Pedro 11'ini sürdü. Fenerbahçe, devreye 3-1 geride girmesinin ardından Jesus, 60. dakikada oyuna Emre Mor, Micht Batshuayi ve Miha Zajc'ı soktu.

Oyuna sonradan dahil olan Miha Zajc, takımının ikinci golünü atarken 88. dakikada ise Emre Mor ile geri dönüş gerçekleşti. Başakşehir maçında da yaptığı değişikliklerle övgü alan Jorge Jesus, bir kez daha hamleleriyle hem oyunu hem skoru değiştirdi.

KULÜP TARİHİNİN EN UZUN SERİSİ

Bu sonuçla birlikte Avrupa kupalarında oynadığı son dokuz maçı kaybetmeyen sarı-lacivertliler, kulüp tarihinin en uzun serisini tekrarladı. Bunu en son 2006-2007 sezonunda başarmıştı.

Bu sezon Avrupa Ligi gruplarında çıktığı beş maçta 11 gol atan sarı lacivertliler ayrıca şimdiden Avrupa kupalarının bu aşamalarındaki en yüksek sayısına ulaştı.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Ekim 2008'den (vs Arsenal) bu yana ilk kez bir iç saha maçının ilk yarısında üç gol yedi (vs Rennes). Öte yandan Fenerbahçe, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez 3-0 geri düştüğü bir maçta rakibine mağlup olmadı.

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JORGE JESUS KAYBETMİYOR

Avrupa Ligi gruplarında görev yaptığı son 13 maçı kaybetmeyen Jorge Jesus, bu karşılaşmalarda toplam 36 gol sevinci yaşadı. Portekizli teknik adam bu süreçte 8 galibiyet, 5 beraberlik gördü.

UĞUR MELEKE: GENESIO NE KADAR HİLE BİLİYORSA JESUS DA O KADAR YOL BİLİYOR

Sezonu 20 Temmuz’da açan Fenerbahçe’nin 100 günde 21’inci resmi müsabakasıydı bu. Ve en önemlisiydi. Rennes şu anda Avrupa Ligi’nin en iyi beş takımından biri. Yani bu maç Fenerbahçe için bir ‘gerçeklik testi’ idi... Rennes dinamik bir ekip, dörtlü savunmalarının üçü 24 yaş altıydı dün. İki santrforu da öyle. Ama dâhi Genesio o kadar kompakt bir takım yaratmış, öyle yoğun bir futbol oynuyorlar ki, deneyimsiz aksamlarının zaaflarını da kapatabiliyorlar bu yoğunlukla.

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GENESIO DERSLER ÇIKARMIŞ

F.Bahçe'nin bu sezon yaptığı en iyi iki iş, hücumda kalabalık pres ve yüksek savunma hattının ofsayt taktiği idi. Aslında Rennes de bu savunma tuzağına birkaç kez düştü, ilk 30 dakikada üç kez ofsaytta kaldılar. Ama üç kez de kalmadılar! Fransa’daki ilk maçtan Genesio dersler çıkarmış, sarı-lacivertli savunma hattının iki kenarına yaptılar koşuları. Ve sağdan Bourigeaud, soldan Truffert’in doğru sprintleriyle Fenerbahçe’yi ilk devrede zor durumlara düşürmeyi başardılar.

ARTIK HEDEFLER BÜYÜMÜŞTÜR

Jesus ikinci yarıya yoğun bir presle başladı ve Rennes’in 60’a kadar bu ikinci sınavı da hiç fena vermediğini söyleyebiliriz. Bu seviyede bir takımın böyle bir prese karşı geriden bu kadar kaliteli çıkması gerçekten saygıdeğer. Ancak Jesus öyle bir teknik adam ki, “Avcı ne kadar hile bilirse, ayı o kadar yol bilir” atasözünü anımsatıyor insana. Genesio her şeyi doğru yaptığını düşünürken Jesus 60’ta dört oyuncu birden değiştirdi; takımı 4-1-3-2’ye çevirdi, hücum presin yoğunluğunu artırdı ve müthiş bir geri dönüşe daha imza attı Kadıköy’de. Jesus’un Fenerbahçe’sinin bu Rennes’e karşı 3-0’dan geri dönmesi, sonraki turlar için de kesinlikle hayal kurdurmuştur futbolculara. Hedefler büyümüştür dün 21:40 sularında.

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REKABET YARATAMADIĞI TEK YER

Dünün tek tatsız notunu Altay için düşebiliriz sanırım... Hayatta alternatifin kadar iyisin. Fenerbahçe’nin bir ikinci kalecisi var ama hiç oynamıyor! Acaba Karagümrük ya da Ankaragücü gibi maçlarda İrfan Eğribayat’a forma verilemez miydi? Şu ana kadar mükemmele yakın işlere imza atan Jesus’un sanırım rekabet yaratamadığı tek pozisyon oldu kale.