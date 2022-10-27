Canlı anlatım: Fenerbahçe Rennes maçı

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe ile Fransa ekibi Rennes karşı karşıya geliyor.

FENERBAHÇE 0-3 RENNES

GOL: 5' Gouiri, 16' Terrier, 30' Gouiri

İlk yarı oynanıyor...

Rennes'in 10. dakikada Majer ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Henrique, Serdar Aziz, Szalai, Crespo, Arao, Lincoln Henrique, İrfan Can, Valencia, Pedro.

Rennes: Mandanda, Traore, Theate, Rodon, Truffert, Bourigeaud, Tait, Ugochukwu, Terrier, Gouiri, Majer

LİDERLİK HESAPLARI

Fenerbahçe bu maçta Rennes'i mağlup ederse grubunu lider tamamlayıp play-off turunu es geçerek son 16 turunda rakibini bekleyecek. Beraberlik durumunda ilk maç da berabere bittiği için liderlik son hafta maçlarına kalacak. Rennes kazanırsa liderliği garantileyecek ve Fenerbahçe gruptan ikinci sırada çıkıp play-off turunda Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. olarak UEFA Avrupa Ligi'ne gelen takımlardan biriyle karşılaşacak.

Haberin Devamı

FENERBAHÇE RENNES MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5'inci Hafta mücadelesinde FENERBAHÇE, Rennes'i konuk ediyor. Saat 19.45'te başlayan mücadele, Exxen üzerinden canlı izlenebilir.