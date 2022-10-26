Fenerbahçe, Rennes ile 20 milyon TL’lik bir mücadeleye çıkacak

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UEFA Avrupa Ligi’nde lider konumda olan Fenerbahçe yarın akşam Rennes ile grup liderliği için kritik bir maça çıkacak. Gruptan lider çıkan takımlar 9 Mart tarihine kadar maç yapmazken, ikinci sırada yer alacak 8 ekip ise Şampiyonlar Ligi’nden elenerek gelen 8 takımla 16 Şubat’ta düello maçları oynayacak. Kanarya yolu uzatmamak ve 9 Mart’a kadar sadece Süper Lig’e konsantre olmak için yarın Rennes’i İstanbul’da yenmek zorunda. Beraberlikte ise iş 3 Kasım’da Polonya’da oynanacak Dinamo Kiev maçına kalacak.

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11.1 MİLYON EURO KAZANDI

Rennes galibiyeti ile liderliği garantilemesi durumunda sıkışık takvimde rahat bir nefes alma şansı yakalayacak olan Fenerbahçe ayrıca 1.’lik ödülü olarak ekstra 20 milyon lira kazanacak. Kanarya, 3 milyon 630 bin Euro’su katılım, 2 milyon 100 bin Euro’su performans, 2 milyon 904 bin Euro’su katsayı, 2.5 milyon Euro’su da tahmini market geliri olmak üzere toplam 11 milyon 134 bin Euro almayı hak kazandı. Grup liderliği ile 1.1 milyon Euro daha gelecek ve bu rakam 12.2 milyon Euro’ya çıkacak.

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TEK DEPLASMANI KİEV’E KARŞI

Fenerbahçe bu hafta Ülker Stadı’nda oynayacağı Rennes maçından sonra Dünya Kupası için liglere verilecek araya kadar sadece 1 kez İstanbul dışına çıkacak. Bu hafta ligde Atatürk Olimpiyat Stadı’nda İstanbulspor ile karşılaşacak olan sarı lacivertliler sonrasında 3 Kasım’da UEFA Avrupa Ligi’nde Dinamo Kiev ile Polonya’da karşılaşacak. 7 Kasım’da Sivas, 12 Kasım’da Giresunspor’u evinde ağırlayarak puan farkını açmaya çalışacak olan Fenerbahçe, Dünya Kupası sonrası ise Trabzon’a gidecek.