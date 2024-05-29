Fenerbahçe, rekorlarla dolu sezonu kupasız kapattı

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Trendyol Süper Lig’de 2023-2024 sezonu geçtiğimiz hafta sonu oynanan müsabakalarla tamamlandı. Fenerbahçe, 38 maçta 31 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak sezonu 99 puanla ikinci sırada tamamladı. Rakip ağları 99 kez sarsan sarı-lacivertli ekip, filelerinde ise 31 gole engel olamadı.



19 maçlık galibiyet serisiyle başladı



Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde sezona başarılı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 10 maçta 10 galibiyet alarak, Süper Lig tarihinde 'en iyi başlangıç' rekorunun sahibi oldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan Fenerbahçe, elemelerde 6, grup aşamasında da ilk 3 maçta galibiyet elde ederek tüm kulvarlarda oynadığı 19 karşılaşmanın tamamını kazanmayı başardı. Bu seri ligin 11. haftasında oynanan Trabzonspor mücadelesinde sona erdi.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in son haftasında İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti ve ligde oynadığı son 27 maçta yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler, bu süreçte Fatih Karagümrük, Beşiktaş , Kayserispor ve İstanbulspor'u 2’şer kez, Sivasspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor, Trabzonspor, Adana Demirspor ve Galatasaray ’ı 1'er kez mağlup etti. Ligin ilk yarısında oynanan Adana Demirspor, Galatasaray ile ikinci devredeki Samsunspor, Alanyaspor, Sivasspor ve Konyaspor maçlarından da beraberlikle ayrıldı.Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda dış sahada Süper Lig tarihinin en fazla galibiyet ve en fazla puan topladığı dönemi yaşadı. Deplasmanda 19 maça çıkan Fenerbahçe, 16 galibiyet, 3 beraberlik elde etti ve 51 puan topladı. 12 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı. Kanarya, Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan takımlarla deplasmanda oynadığı maçlarda hanesine 3 puan yazdırdı. Galatasaray'ı 1-0, Beşiktaş'ı 3-1, Trabzonspor'u 3-2 ve Başakşehir'i de 1-0 mağlup etmeyi başardı.UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3 eleme turu oynayan Fenerbahçe, bu süreçte Zimbru, Maribor ve Twente'yi eleyerek adını gruplara yazdırdı. Grup aşamasında Nordsjaelland, Ludogorets ve Spartak Trnava ile mücadele eden sarı-lacivertliler, 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti ve 12 puanla grubu lider tamamladı. Doğrudan son 16 turuna yükselen Fenerbahçe, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'i 3-0 ve 1-0'lık skorlarla eleyerek çeyrek finale çıktı. Bu turda Olympiakos'a ilk maçta 3-2 kaybeden Kanarya, rövanşta 1-0'la eşitliği sağladı.Fenerbahçe, rakibine penaltı atışlarında kaybederek turnuvaya veda etti. Bu organizasyonda en golcü isimler 6'şar golle Michy Batshuayi, İrfan Can Kahveci ve Dusan Tadic oldu.

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