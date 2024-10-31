Fenerbahçe, Real Madrid'i bekliyor! Jose Mourinho, Arda Güler için bizzat devreye girecek...

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Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz hafta konuk ettiği Bodrum FK'yı 2-0'la geçen Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Bordo - mavilileri de mağlup ederek seri yakalama hedefi olan sarı - lacivertlilerde transfer için de ayrıca çalışamalar başladı.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun direktifleri doğrultusunda çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de gözler Real Madrid'de forma giyen yıldız futbolcu Arda Güler'e çevrildi.

FORMA ŞANSI BULAMIYOR

İki sezon önce Fenerbahçe'den 20+10 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e imza atan genç yıldız, dev kulüpte forma bulmakta zorluk çekiyor.

Süre aldığı maçlarda yaptığı katkıyla fark yaratan ancak teknik direktör Carlo Ancelotti'nin şans vermemesi nedeniyle mutsuz olan Güler'in kiralık ayrılmayı düşünebileceği iddia edilmişti.

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İspanyol basınının haberine göre Real Madrid, daha fazla forma giymek isteyen Arda Güler'i devre arasında kiralayabilir.

Haberin devamında Fenerbahçe'nin Real Madrid'in kararını netleştirmesi durumunda hemen harekete geçeceği ifade edildi.

MOURINHO BİZZAT DEVREYE GİRECEK

Sarı - lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'nun da özel olarak kadrosuna katmak istediği yıldız isim için bizzat devreye girerek yetkililer ve Güler'le görüşme yapacağı kaydedildi.

DEVLER DE İSTİYOR

Öte yandan Fenerbahçe'nin yanı sıra Premier Lig'den Liverpool, Bundesliga'dan Levekusen ve Dortmund, La Liga'dan ise Sevilla'nın da Arda Güler transferi için yarışta olacağı öne sürüldü.

TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLECEK

Fenerbahçe'nin ise Arda Güler'in çocukluk aşkını tercih etmesi için tüm imkanlarını seferber etmeye kararlı olduğu yazıldı.

Bu sezon Real Madrid formasıyla 11 maça çıkan 19 yaşındaki futbolcu; gol ya da asist katkısı veremezken, 292 dakika sahada kaldı.