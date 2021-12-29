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Fenerbahçe Real Madrid EuroLeague maçı neden yok? İşte erteleme sebebi...

#Euroleague#THY Avrupa Ligi#Fenerbahçe Beko
Fenerbahçe Real Madrid EuroLeague maçı neden yok İşte erteleme sebebi...

Fenerbahçe Real Madrid arasında bu akşam oynancak EuroLeague mücadelesi Real Madrid'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada 'Fenerbahçe Beko – Real Madrid 18. hafta mücadelesi için yeni tarih EuroLeague yönetimi tarafından belirlenecektir.' ifadesi yer aldı.

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Turkish Airlines EuroLeague’in 18. haftasında Fenerbahçe Beko ile Real Madrid‘in 29 Aralık Çarşamba günü oynanması planlanan mücadele İspanya temsilcisinde çıkan COVID-19 vakaları sebebiyle Euroleague yönetimine iletilen talep doğrultusunda ertelendi.

THY EuroLeague’de Çarşamba günü oynanması planlanan Fenerbahçe Beko - Real Madrid karşılaşması, rakip takımda artan Covid vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Takımdaki Koronavirüs vaka sayısı Koç Pablo Laso ile birlikte 10'a yükseldi. Euroleague yönetimi de gelişmeyi resmi kanallarından duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;

Fenerbahçe Beko’nun 29 Aralık Çarşamba günü 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Real Madrid ile oynaması gereken Turkish Airlines EuroLeague 2021-22 sezonu 18. hafta karşılaşması, rakibimizde artan Covid-19 vakaları sonucunda maça çıkabilecek oyuncu sayısının sekizin altına düşmesi nedeniyle ertelenmiştir. Fenerbahçe Beko – Real Madrid 18. hafta mücadelesi için yeni tarih EuroLeague yönetimi tarafından belirlenecektir.

Real Madrid takımına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Covid vakalarından etkilenen kişilere acil şifalar diliyoruz.

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Fenerbahçe Beko – Real Madrid karşılaşması için bilet satın alan taraftarlarımıza ücretleri iade edilecek ve bu kişilerin satın almış oldukları koltuklar, yeni maç tarihine göre başlatılacak bilet satışlarında, belirlenecek süre boyunca kendi adlarına rezerve edilecektir. Taraftarlarımız, daha önce satın aldıkları koltukları tekrar alabilmek için öncelik hakkına sahip olacaktır. Bilet satışlarına ilişkin tüm bilgilendirmeler, ilerleyen dönemde Kulübümüz tarafından yapılacaktır.

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#Euroleague#THY Avrupa Ligi#Fenerbahçe Beko

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