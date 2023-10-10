Fenerbahçe; Real Madrid, Barcelona ve Manchester City'yi solladı

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Sezona fırtına gibi giren ve oynadığı tüm karşılaşmaları kazanan Fenerbahçe’de futbolcular gösterdikleri üstün performans ile milli takımlarına da seçildiler. Sarı lacivertlilerden tam 13 oyuncu milli takımlara seçilirken Kanarya bu alanda Avrupa’nın 1 numaralı kulübü oldu.

DÜNYA DEVLERiNi GERiDE BIRAKTI

Real Madrid, Barcelona, Manchester City gibi dünya devleri bile kadrolarında Fenerbahçe kadar milli oyuncu çıkaramadılar. Türkiye A Milli Takımı’na 4, U21 Takımı’na 1 oyuncu veren sarı lacivertli ekip bunun dışında 8 ülkenin milli takımlarına daha oyuncu gönderdi.

TÜRKiYE MiLLi FUTBOL TAKIMI:

Ferdi Kadıoğlu

Samet Akaydın

İrfan Can Kahveci

İsmail Yüksel

· TÜRKiYE U21 MiLLi: Bartuğ Elmaz

· HIRVATiSTAN: Dominik Livakovic

· SLOVENYA: Miha Zajc

· POLONYA: Sebastian Szymanski

· SIRBiSTAN: Dusan Tadic

· BOSNA HERSEK: Edin Dzeko

· BELÇiKA: Michy Batshuayi

· GANA: Alexander Djiku

· NiJERYA: Bright Osayi-Samuel

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