×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe; Real Madrid, Barcelona ve Manchester City'yi solladı

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Süper Lig#Futbol
Fenerbahçe; Real Madrid, Barcelona ve Manchester Cityyi solladı
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2023 07:00

15 günlük milli takım arasında en çok eksikle antrenman yapacak olan ekip sarı lacivertliler... Kanarya’dan tam 13 futbolcu ülkelerinin milli takımlarının kampına katıldı. Türkiye dahil 9 ülkenin ulusal takımlarına oyuncu gönderen sarı lacivertli kulüp, bu alanda Avrupa liglerinde zirvede yer alıyor.

Haberin Devamı

Sezona fırtına gibi giren ve oynadığı tüm karşılaşmaları kazanan Fenerbahçe’de futbolcular gösterdikleri üstün performans ile milli takımlarına da seçildiler. Sarı lacivertlilerden tam 13 oyuncu milli takımlara seçilirken Kanarya bu alanda Avrupa’nın 1 numaralı kulübü oldu.

Gözden KaçmasınTürk futbolunun önemli isimleri, Fenerbahçe ve Galatasarayın şampiyonluk yarışını değerlendirdiTürk futbolunun önemli isimleri, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk yarışını değerlendirdiHaberi görüntüle

DÜNYA DEVLERiNi GERiDE BIRAKTI

Real Madrid, Barcelona, Manchester City gibi dünya devleri bile kadrolarında Fenerbahçe kadar milli oyuncu çıkaramadılar. Türkiye A Milli Takımı’na 4, U21 Takımı’na 1 oyuncu veren sarı lacivertli ekip bunun dışında 8 ülkenin milli takımlarına daha oyuncu gönderdi.

Gözden KaçmasınArda Gülerin dönüşüne ilişkin tarih verildi Real Madridin planını açıkladıArda Güler'in dönüşüne ilişkin tarih verildi! Real Madrid'in planını açıkladıHaberi görüntüle

TÜRKiYE MiLLi FUTBOL TAKIMI:

Ferdi Kadıoğlu
Samet Akaydın
İrfan Can Kahveci
İsmail Yüksel

· TÜRKiYE U21 MiLLi: Bartuğ Elmaz
· HIRVATiSTAN: Dominik Livakovic
· SLOVENYA: Miha Zajc
· POLONYA: Sebastian Szymanski
· SIRBiSTAN: Dusan Tadic
· BOSNA HERSEK: Edin Dzeko
· BELÇiKA: Michy Batshuayi
· GANA: Alexander Djiku
· NiJERYA: Bright Osayi-Samuel

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Süper Lig#Futbol

BAKMADAN GEÇME!