FENERBAHÇE RANGERS MAÇI ŞİFRESİZ CANLI 🔴|| 11'ler belli oldu! Fenerbahçe Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi son 16

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe bu akşam sahasında İskoçya ekibi Rangers'i konuk edecek. Maç öncesinde takımların 11'leri, maçın saati ve kanalı ile hakemi belli oldu. Geri sayım devam ederken en çok sorgulananlar arasında ise "Fenerbahçe Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabı ilk sırlarda yer alıyor. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte Fenerbahçe Rangers maçı canlı yayın kanalı ve saati...

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Mert Müldür, Amrabat, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri.

Rangers: Butland, Tavernier, Rıdvan Yılmaz, Pröpper, Souttar, Barron, Dessers, Diomande, Cerny, Jefte, Raskin

FENERBAHÇE RANGERS MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?



UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşması Fenerbahçe-Rangers maçı Ülker Stadı'nda 6 Mart 2025 Perşembe günü saat 20:45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

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MAÇIN HAKEMİ KİM?

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak Fenerbahçe- Rangers FC maçında İspanyol hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak. Hernandez’in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Guadalupe Porras Ayuso yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera olacak.

23,5 YIL SONRA YENİDEN KARŞI KARŞIYA!

Sarı-lacivertli ekip ile İskoçya'nın köklü takımlarından Rangers, Avrupa kupalarında ikinci kez eşleşti.



İki takım, 2001-2002 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda kozlarını paylaştı.



İskoçya'nın Glasgow kentinde 8 Ağustos 2001'de oynanan ilk maç, golsüz beraberlikle tamamlandı. Fenerbahçe, 22 Ağustos 2001'de Kadıköy'deki rövanş karşılaşmasını Haim Revivo ve Serhat Akın'ın golleriyle 2-1 kazanarak "Devler Ligi"nde grup aşamasına yükselmişti.



Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, 23,5 sene sonra karşılaşacağı Rangers'ı yine eleyerek UEFA Avrupa Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırmaya çalışacak.